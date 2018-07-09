PKK sözde yönetici olarak atadı, TSK gereğini yaptı!

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan teröristler listesinde yeşil kategoride bulunan "Serdar" kod adlı Serkan Tan etkisiz hale getirildi.09 Temmuz 2018 Pazartesi 08:14
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör Arananlar Listesi"nde yeşil kategoride yer alan "Serdar" kod adlı Serkan Tan'ın ölü ele geçirildiği belirtildi.
Teröristin, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Akarsu köyü Düzkavak bölgesinde 6 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği, yapılan incelemede bu teröristin yeşil kategoride aranan "Serdar" kod adlı Serkan Tan olduğunun tespit edildiği bildirildi.
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Söz konusu teröristin sözde "Botan Saha Van Eyaleti 5'li Yürütme Sorumlusu" olduğu, daha sonra örgütün üst yönetimi tarafından sözde "Van Eyaleti Halkla İlişkiler ve Maliye Birimi Sorumlusu" olarak tayin edildiğinin belirlendiği kaydedildi.
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