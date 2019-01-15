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İngiliz milletvekillerinden PKK destekçiliğine devam

PKK yanlısı İngiliz siyasetçi Julie Ward, terör sevicilere destek vermek için Türkiye’ye geldi.

15 Ocak 2019 Salı 15:48
İngiliz milletvekillerinden PKK destekçiliğine devam

 yeniakit.com.tr  PKK’nın terör örgütü olarak tanınmamasını isteyen İngiltere ana muhalefet partisi konumundaki İşçi (Labour) Partisi Avrupa Parlamentosu üyesi Julie Ward, PKK propagandacılarına destek olmak için Türkiye’ye geldi.

İngiliz, İrlandalı ve PKK yanlıları bir arada

İngiltere’nin alenen terör örgütüne destek veren İşçi Partisi ve mensupları bu dayanışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Türkiye’ye gelen AP üyesi Julie Ward, terör örgütü propagandası yapan ve Türkiye ile Türk ordusuna hücumları ile bilinen PKK yanlısı sözde gazeteciler ve HDP’liler çok samimi temaslarda bulundu.

Türk polisine karşı yürüyüş

Ayrıca hapisteki HDP’li Leyla Güven için de Türk polisine karşı yürüyüşe katıldılar. Julie Ward’ın yanında dikkat çeken bir başka isim ise, İrlandalı siyasetçi ve AP üyesi Martina Anderson’du. İrlandalı solcu parti Sinn Féin’in resmi twitter hesabından da destek çağrısı yaptığı yürüyüşte böylece, HDP’lilerin İngiliz ve İrlandalı siyasetçilerle bir arada Türk polisine karşı duruşları zahir oldu. Bu dikkate şayan birlikteliği görüldüğü ekip, polisi açarak Leyla Güven’i “ziyarete” kalkıştı.

Fakat bittabi Türk polisi herhangi bir geçiş vermedi ve yüz üstü geri dönmeye mecbur oldular.

2018 Mart ayında da memleket ve partisindeki ciddi meselelere rağmen İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, işi gücü bırakıp Türkiye’nin Afrin’de soykırım yaptığını zırvalayan PKK yanlısı Kurdish Progress’in programına iştirak etmişti.

Aynı vakit içinde partinin vekillerinden Sandy Martin de twitter hesabında “Birleşik bir Kürdistan’ı destekleyeceğini” söyleyerek terör örgütüne sözde devlet kurdurma çaba ve emellerinin bir başka açık delilini izhar etmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:48
  1. Leyla Güven
  2. İngiltere
  3. Julie Ward
  4. PKK
  5. Türkiye

YORUM YAZ

  • Fatih Fatih 15 dk önce
    Giriş izni vermesinden.
  • Kocasolak Kocasolak 15 dk önce
    Kovun gitsin.
  • nadim hatipoğlunadim hatipoğlu16 dk önce
    ÇOK SEVİYORSUNUZ BELLİKİ TÜM BÖLÜCÜLERİ SİZİNLE BERABER POSTALIYALIM İNGİLTEREYE PİS BÖLÜCÜLER HAİNLER.

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