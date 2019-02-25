PKK yandaşlarından Avrupa Konseyi'ne saldırı: 43 gözaltı Fransa'da eylem yapan terör örgütü PKK yandaşları, Avrupa Konseyi binası ve polise taşlı saldırı düzenledi- 43 kişi gözaltına alındı

STRAZBURG (AA) - Fransa'nın Strazburg kentinde eylem yapan terör örgütü PKK yandaşları, Avrupa Konseyi binası ve polise saldırdı. Yerel basında yer alan haberlere göre, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın tutukluluk şartlarını protesto amacıyla Avrupa Konseyi önünde gösteri düzenleyen PKK yandaşları, taşkınlık yaparak çevreye saldırdı. Taş ve tehlikeli cisimler atarak Avrupa Konseyi binasının camları ve kapısını kıran PKK sempatizanları, binanın dışındaki çöp bidonunu da ateşe verdi. Taşlarla 3 polisi yaralayan terör örgütü yandaşlarından 43'ü gözaltına alındı. Avrupa Konseyi İletişim Direktörü Danile Holtgen, basına yaptığı açıklamada, saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti. Gösterinin düzenlendiği Avrupa Bulvarı'nda yoğun güvenlik önlemleri alındı.



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