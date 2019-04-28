PKK yandaşlarına Londra polisi müdahale etti

Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a destek vermek için İngiltere'nin başkenti Londra’da bulunan Uluslararası Af Örgütü binasında Çarşamba gününden bu yana devam eden eylemlere polis müdahale etti. İngiliz polisi binada bulunan yirmi terör destekçisi kişiyi gözaltına aldı.

Polis gözaltına aldı

Uluslararası Af Örgütü yönetimi, İngiliz polisini çağırarak eylemci grubun binayı boşaltmalarını talep etti. Binayı boşaltmamak için direnen eylemcilere polis müdahale etti ve gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar Londra’nın farklı polis istasyonlarına götürüldü.

Terör destekçisi Roj Kadın Meclisi, Sosyalist Kadınlar Birliği, Göçmen İşçiler Kültür Derneği (Gik-Der) ve Kürt Halk Meclisi tarafından düzenlenen eylem Çarşamba günü bir grubun Uluslararası Af Örgütü Londra merkezini işgal etmesiyle başlamıştı.