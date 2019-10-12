0553 313 94 23

Terör örgütü PKK yandaşları İsviçre'de polisle çatıştı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı bahane eden YPG/PKK yandaşları İsviçre'de polisle çatıştı.

12 Ekim 2019 Cumartesi 14:26
Terör örgütü PKK yandaşları İsviçre'de polisle çatıştı

İsviçre'nin başkenti Bern'de, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı bahane eden terör örgütü YPG/PKK yandaşları polisle çatıştı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Bern tren istasyonunda toplanan yaklaşık 2 bin terör örgütü yandaşı, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği'ne doğru yürüyüşe geçti.

Yerel saatle 19.00'da ellerindeki taş, sopa ve diğer nesnelerle bölgeye ulaşan YPG/PKK yandaşları, büyükelçilik önünde yoğun önlemlerle karşılaşınca polisle çatıştı. Polis ise grubun dağılması için havaya uyarı ateşi açmak zorunda kaldı.

Bern Polis Sözcüsü Jolanda Egger, İsviçre basınına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği önündeki grubun taş, demir çubuk, tahta sopa ve diğer nesnelerle polise saldırdığını belirtti.

Egger, grubun dağılması için polisin hoparlör ile çağrıda bulunmasına rağmen terör örgütü yandaşlarının çevredeki binalara zarar verdiğine dikkati çekti.

Polis sözcüsü Egger, bunun üzerine grubu tazyikli su ve coplarla dağıtmak zorunda kaldıklarını vurguladı.

Öte yandan, terör örgütü yandaşları Bern tren istasyonu ve bazı binaların çatılarına terör örgütü propagandası içeren afişler astı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçen yıl gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı boyunca da İsviçre'deki terör örgütü mensup ve yandaşları zaman zaman polisle çatışmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 14:26
  1. Bern
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Zeytin Dalı Harekatı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ziya Selçuk'tan 'Barış Pınarı' mesajı
    1. Ziya Selçuk'tan 'Barış Pınarı' mesajı
    2. HDP önündeki eylemde 40'ıncı gün
    3. Ahmedinejad'dan Barış Pınarı..
    4. Asgari ücret son dakika 2020 asgari..
    5. Premier lig ekbiinden Vedat Muriç'e..
    6. Galatasaray İstanbulspor maçı kaç kaç..
    7. Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu ve..
    8. Yeşil mercimeğin faydaları nelerdir?..
    9. Polonya yarın sandık başına gidiyor
    10. Binlerce vatandaş akın etti... Konya..
    11. Suriye Milli Ordusu askerleri..
    12. 7 partiden Barış Pınarı Harekatı..
    13. Mehmetçik'ten darbe yiyen teröristler..
    14. Fatih Erbakan'dan taziye mesajı
    15. Süper Lig ekibinde sakatlık şoku!..
    16. Anlaşma sağlandı! Galatasaray'dan..
    17. Doğum yapan kadınlar tazminat alabilir..
    18. PKK yandaşları İsviçre'de polisle..
    19. Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig..
    20. Bebek katili teröristlerden sivillere..
    21. Fatih Portakal'ın Trump paylaşımına..
    22. BAE trollerinden alçak provokasyon!..
    23. Üzüm ve cevizden yapılan lezzet..
    24. YPG/PKK'lı teröristlerin hain tuzağı
    25. 'Petrol tankerine saldırı yanıtsız..
    26. Göçe zorlandıkları topraklara geri..
    27. Fransa Türkiye maçı ne zaman? Milli..
    28. Türk bilim insanları iki yeni canlı..
    29. Meskun mahal ne demek
    30. Bahçeli pazartesi günü mesaisine..
    PKK paçavrası Yeni Yaşam'dan aşağılık manşet!
    PKK paçavrası Yeni Yaşam'dan aşağılık manşet!
    Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
    Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
    Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!
    Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!
    Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
    Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama
    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2019
    Türk askeri YPG'li teröristi böyle avladı
    Türk askeri YPG'li teröristi böyle avladı
    Dikkat çeken "Barış Pınarı Harekatı" karikatürü!
    Dikkat çeken "Barış Pınarı Harekatı" karikatürü!