PKK' ya ağır darbe! 3 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığından, Hatay Amanos Dağları kırsalındaki hava destekli operasyonda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:13
İçişleri Bakanlığından, Hatay Amanos Dağları kırsalındaki hava destekli operasyonda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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