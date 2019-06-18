"PKK ve FETÖ'ye asla göz açtırmayacağız, fırsat vermeyeceğiz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışan küresel güçlerin maşası PKK'ya da FETÖ'ye de asla göz açtırmayacağız, fırsat vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin, onların yancılarının bizim ittifakımız içinde yeri yoktur, olamaz." dedi.

Yıldırım, Bingöllüler Hemşehri Sivil Toplum Kuruluşları'nın Beylikdüzü'ndeki bir düğün salonunda gerçekleşen buluşmasında yaptığı konuşmada, İstanbul'un önemini vurguladı.

Türkiye'nin ay-yıldızlı bayrağı altında bir milletin evlatları olarak, bin yıldır birlikte yaşandığını, bundan sonra da beraber yaşanmaya devam edileceğini belirten Yıldırım, "Bu birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışan küresel güçlerin maşası PKK'ya da FETÖ'ye de asla göz açtırmayacağız, fırsat vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin, onların yancılarının bizim ittifakımız içinde yeri yoktur, olamaz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Bingöl'ün her zaman Doğu'da teminat olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bingöl, bölücü akıllara karşı her zaman AK Parti ve onun liderinin arkasında durdu. Bölgedeki bütün vatandaşlarımız da aynısını yaptı, biz de bunu karşılıksız bırakmadık. Bölgenin kalkınması için yollarıyla, havaalanlarıyla, hastaneleriyle, okullarıyla bölgeyi imar ettik, akıl yollarıyla ve geniş bant internetiyle her yere erişir hale geldik. Kazandığımız bu tecrübeyle, yedi tepeli İstanbul'a Marmaray, Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü, Yüksek Hızlı Tren, dünyanın en büyük havalimanı, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu olmak üzere nice eserleri kazandırdık.

İstanbul'da eseri ve esamesi olmayanların, bugün İstanbul'un geleceğine hükmedecek bir yolculuğa çıkmış olması, pek de kolay algılanacak bir şey değildir. Bunun arkasında hangi düşünce ve projenin olduğu bellidir. O bakımdan değerli hemşehrilerim, amaç İstanbul seçimleriyle sınırlı değildir. Amaç, Türkiye'de istikrarı bozmak, bölgenin planlarını altüst eden Recep Tayyip Erdoğan'ı akılları sıra iktidardan düşürmektir. Bu millet, Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz'da, Gezi olaylarında, 17-25 Aralık'ta, Balyoz'da, Ergenekon'da, kapatma davasında ve İstanbul Belediye Başkanlığında sahip çıktı. Şundan eminim ki bundan sonra da her şart altında sahip çıkmaya devam edecektir."





- "Avrupası, Amerikası, sanki gelip de Türkiye'de oy kullanacak"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, İstanbul'un geleceğine karar vermenin sıradan bir iş olmadığını söyleyerek, 23 Haziran seçimlerinin artık İstanbul seçimi olmaktan çıktığını, Türkiye'nin istikrarının, istikbalinin, aydınlık yarınlarının seçimi olduğunu ifade etti.

"Herkes bu seçime pür dikkat kesilmiş izliyor." diyen Yıldırım, şunları söyledi:

"Dünya İstanbul seçimleriyle yatıyor, seçimle kalkıyor. Avrupası, Amerikası, sanki gelip de Türkiye'de oy kullanacaklar. Ancak Türkiye'nin bölgede verdiği mücadele canlarını sıkıyor. 'Türkiye kendi savunmasını kendi başına yapmasın, savunma ihtiyacını belirlemesin. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ne işi var? Doğal kaynakları, petrol kaynakları konusunda kenarda dursun. Türkiye güney sınırlarımızda oluşturulan terör kuşağına karşı kayıtsız kalsın.' Eğer bunları yapsaydı Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan herkesin baş üstünde tuttuğu lider olacaktı. Bizim için Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye lideridir, dünyanın da sayılı liderleri arasındadır. Ne derseniz deyin, ne yapmaya çalışırsanız çalışın ülkemize de sahip çıkacağız, liderimize de sahip çıkacağız, dünya şehri İstanbul'a da sahip çıkacağız."

17 yıl boyunca Türkiye'ye hizmet ettiklerini vurgulayan Yıldırım, "Elbette farklılıklarımız olacak. Kiminizin göz rengi, ten rengi, saç rengi, etnik kimliğiniz farklı. Ama unutmayalım gözlerinizden akan yaşların rengi hep aynıdır. Etnik kimlik, Zaza, Kürt, Laz, Çerkes, Türk, Türkmen, bizim karar verdiğimiz şeyler değil. Bunlar bizim doğuştan kazandığımız özelliklerdir. Onun için herkes etnik kimliğiyle gurur duysun. Etnik kimlik bizim onurumuzdur. Ancak bizi bağlayan değerlerimizi unutmayacağız. Kitabımız bir, Peygamberimiz bir, kıblemiz bir, yaratan Rabbimiz birdir bizim. Bu ülkenin ay-yıldızlı bayrağı altında bir milletin evlatları olarak bin yıldır beraber yaşadık bundan sonra da beraber yaşamaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.