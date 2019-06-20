"PKK ve FETÖ aynı yerden emir almaktadır"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, insanları tefrikaya düşürmek ve ayrıştırmanın, yerli ve milli bir proje olmadığını belirterek, "100 yıl önce başlamış bir projedir. Amaç, Türkiye'nin bölgedeki gücünün zayıflatmasıdır. PKK bölücü terör örgütü ve FETÖ terör örgütü aynı kaynaktan beslenmekte ve aynı yerden emir almaktadır." dedi.

Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı üyeleriyle Tuzla Ay Yıldız Sosyal Tesislerinde bir araya geldi.

Burada konuşan Yıldırım, pazar günü sandık başına gidilerek İstanbul'un gelecek 5 yılı için karar verileceğini söyledi.

- "PKK ve FETÖ aynı kaynaktan beslenmektedir"

Bu kararı 10 milyon 500 bin İstanbullunun vereceğini dile getiren Yıldırım, "İstanbul, Türkiye'nin ebrusu. Türkiye'nin 7 renginin tamamı İstanbul'da. İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimizi birbirleriyle etle kemik gibidir. Birbirimizden farklı düşünemeyiz, birbirimize şaşı bakamayız. Bu topraklarda biz kader birliği yapmışız. İstiklal mücadelesi yaparken omuz omuza olmuşuz. 'Çanakkale geçilmez derken' yine beraber mücadele etmişiz. Anadolu topraklarına ayak bastığımızdan bu yana, sevinçte de tasada da, iyi günde ve kötü günde de hep bir olduk, beraber olduk. Ülkemize, milletimize, göz dikenlere karşı birlikte mücadele verdik. Bizleri kendi içimizde tefrikaya düşürmek, ayrıştırmak, yerli ve milli bir proje değildir. 100 yıl önce başlamış bir projedir. Amaç, Türkiye'nin bölgedeki gücünü zayıflatmasıdır. PKK bölücü terör örgütü ve FETÖ terör örgütü aynı kaynaktan beslenmekte ve aynı yerden emir almaktadır." diye konuştu.

"PKK terör örgütünün Kürtler diye bir sorunu asla yoktur" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Kürtlerin de Türklerin de tek sorunu PKK bölücü terör örgütüdür. Bu örgüt bölgenin kalkınmasını geciktirmiştir. Bu örgüt, inanların gelecek ümitlerini yok etmiştir. Türk, Türk kardeşleri birbirine düşman etmiştir. Onun için zaman birlik ve kardeşlik zamanıdır. AK Parti ile yol çıktığımızda bir şeye karar verdik. İnkar politikalarına son verdik. Etnik kimliğimiz, bizim seçtiğimiz bir şey değil. Kürt, Türk, Gürcü, Laz mı doğacağız, buna biz karar vermiyoruz. Anamıza, babamıza biz karar vermiyoruz. O halde etnik kimliğimiz neden bir olumsuzluk olsun. Buradan açık söylüyorum; Etnik kimliğinizle gurur duyun. Herkes etnik kimliğiyle gurur duysun. Çünkü, o sizin gururunuzdur, doğuştan gelen hakkınızdır. Bunun üzerinden sizi yargılamaya kalkanlar, tarih boyunca büyük acılar yaşattılar. O acıları yaşatanların bugün, 'Sizi kucaklıyorum' diye etrafınızdan dolaşması tam bir iki yüzlülüktür. CHP zihniyeti denilince aklınıza neler geliyor? Babalarınız, dedeleriniz anlattıklarını bir hatırlayın. Dersim'i hatırlayın! 'İnkar politikalarını ayaklarımızın altına alıyoruz' dedik. Neyi inkar ediyorsun kardeşim. Neysek oyuz. Rabb'imizin verdiği hasleti nasıl inkar ediyorsun? Tabii farklılıklarımız olacak. Ana dilimiz, göz rengimiz, ten rengimiz farklı olabilir. Ama farklı olmayan bir şey var. Gözlerimizden düşen damlaların rengi hep aynı. Acılarımız hep aynıdır. Dolayısıyla sevinçlerimiz de aynı olmak zorundadır. Onun için 17 yıldır, bölgeye ayrımcılık yaptık. Bölgenin kalkınma açığını kapatmak için çok daha fazla yatırım yaptık."

- "FETÖ, PKK, DEAŞ bu projelerin devamıdır"

Bölgeye yol ve havalimanları yapıldığını ancak hep PKK engeliyle karşılaştıklarını hatırlatan Yıldırım, "Yüksekova Havaalanını hatırlıyorum. Tam üç sene geciktirdiler. 99 kere şantiyemiz yakıldı. Huzurumuzu bozmaya çalıştılar. Her şeye rağmen 'inadına yapacağız' dedik. Yol da yaptık, havalimanı da yaptık. Kardeşlik buradan geliyor. Kardeşlik, kendin için istediğinin daha fazlasını kardeşin için istemekten geliyor. Gençlerimizi dağda değil, liselerde, üniversitelerde geleceğe hazırlamak için elimizden geleni yapacağız. 'Türkiye bu bölgede çok oluyor'. Bazılarını rahatsız ediyor. Türkiye, 'Doğu Akdeniz'de benim de hakkım var'. Savunma sanayini kurarken, 'Kimseden icazet almam' diyor. Bu bazılarını rahatsız ediyor. Onun için hem ekonomik hem de sosyal olarak üzerimize gelerek, kardeşliğimizin, birliğine ve beraberliğine yönelik oyunlar oynanıyor. Birtakım projeler hayata geçiriliyor. FETÖ, PKK, DEAŞ bu projelerin devamıdır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, hiç kimsenin etnik kimliğini mesele yapmadıklarını ifade ederek, aynı vatanın paylaşıldığını vurgulayarak, "Rabb'imiz, peygamberimiz, kıblemiz bir. Biz biriz, beraberiz, kardeşiz ve birlikte Türkiye'yiz" dedi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı üyelerinin göstermiş olduğu ilgiden çok memnun olduğunu kaydeden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Doğru yanlış. Kayırmacılık, hemşehricilik, mikro milliyetçilik, bunlar çok konuşuluyor. Bazen algı, olgunun önündedir. Bunlar benim için önemlidir. Sizlerin duası ve desteğiyle eğer bu göreve gelirsem, ayrı gayrı yok. Bütün hemşehrilerime aynı şefkat ve aynı sevgiyi göstereceğim. Mutlaka bölge insanlarından yakın çalışma arkadaşlarımı olacaktır. Herkese hak ettiği kadar yer verilecek. Hiç kimse kendini, yalnız bırakılmış, dışlanmış hissetmeyecek. Bunu açık kalplilikle ve samimiyetle buradan ifade ediyorum. Hepimiz, sorumluyuz. Kaygımız aynı. Daha iyi bir gelecek, ülkemizin daha da kalkınması ve kardeşliğimizin pekişmesinin neresi yanlış? Gönül kırmak kolay, gönül yapmak zordur. Biz zora talibiz. 16 yıldır bunu yapıyoruz. Zaman zaman yanlış derinleştirmek değil. Bunların üzerine bir sünger çekip, yeni bir güne, yeni bir geleceğe başlangıç yapma zamanıdır."

- "Türkiye ayakta durursa, bölge ayakta durur"

Hiçbir kimsenin adını almadığı, telaffuz etmediği dönemde, inkarcılığı reddeden bir siyasi anlayışın temsilcileri olarak işe başladıklarının altını çizen Yıldırım, "Bugün herkes ana dilinden konuşabiliyor mu? Ana dilde eğitim yapılabiliyor mu? Ayrımcılığı içeren bütün kanun maddeleri sistemimizden ayıklandı mı? Kürt Enstitüleri var. Kürtçe ile ilgili bölümler var. Kürtçe yayın yapan devlet ve özel televizyonlar var. Bugün Kuzey Irak ile ekonomik münasebetlerimiz, en ileri düzeyde. O zor şartlarda bile yani bir referandum tecrübesi yaşandı, o zor zamanlarda yine sınır kapılarımızı kapatmadık. Karar vericilerin, yöneticilerin hataları olabilir. Bu hataların bedelini bir millet, Kürtler ödeyemez. Aramıza fitne girmesine müsaade etmeyeceğiz. İnanç farklığından, yaşam tarzından dolayı husumet içinde olmayacağız. Bunlar tercihlerimizdir. Bunlar bizim kararlarımızdır. Bunlar, asla bir baskı aracı olarak kullanılamaz. Tersi de olamaz. Her türlü ayrımcılık, baskı, eşit şekilde karşılık görmeli ve ret edilmelidir. Birleşmenin başka yolu yok. Çok acılar çektik, bedeller ödedik. Şimdi artık, gücümüzü, enerjimizi birleştirme ve ülkemizi bölgede güçlü yapma zamanıdır. Türkiye ayakta durursa, bölge ayakta durur. Onun için hedef Türkiye'dir." diye konuştu.

- "Amerika'sı, Avrupa'sı herkes burnunu soktu"

"Ne oluyor kardeşim, İstanbul seçimi yapıyoruz" diyen Binali Yıldırım sözlerini şöyle tamamladı:

"Amerika'sı, Avrupa'sı herkes burnunu soktu. Sanki Türkiye seçimi yapılıyor. Bu bile bir şeyi gösteriyor: Türkiye'nin istikrarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bu seçimler göstermiştir. Kimseye husumetimiz yok. Rakibim kendini, biz de kendimizi anlatıyoruz. Kendimi de diğer adayla kıyaslayacak değilim. Böyle bir hadsizlik yapamam. Rakibimdir. Ama ben, İstanbulluların, hemşehrilerimin takdirine bırakıyorum. Görülecek makamların birçoğunu gördüm. Mesele mevki makam değil. Başbakanlık koltuğunu bırakırken, 'Bir Ali değil bin Ali feda olsun' diyerek bıraktım. Yeter ki, Türkiye'nin istikrarı sürsün ve vesayet dayatmalarından kurtulmuş olsun. Şimdi zaman bu şehre vefa borcunu ödeme zamanıdır. Topal Dursun'un oğlu Binali Yıldırım ile birlikte var mısınız? O zaman pazara sandık başına gidiyoruz."

Toplantıda AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı Başkanı Hüsamettin Korkutata ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı kısa birer konuşma yaparak Yıldırım için destek istedi.

Program, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.