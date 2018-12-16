0553 313 94 23

PKK vazgeçmedi! Dünyadan gizlemeye çalışıyor

Irak'taki Mahmur Kampını terör üssüne çeviren terör örgütü PKK, Birleşmiş Milletler (BM) dahil kimsenin bölgeye girişine izin vermeyerek yaşananları uluslararası toplumdan gizliyor.

16 Aralık 2018 Pazar 14:33
PKK vazgeçmedi! Dünyadan gizlemeye çalışıyor

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Mahmur Sorumlusu Kurmanc Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "PKK, sığınmacıların yaşadığı kamptaki insani durumun incelenmesi için başta BM olmak üzere hiçbir insani örgütün içeriye girmesine izin vermiyor. Bunun arkasında da kampın silahlı bir üs olarak kullanıldığını gizleme çabası yatıyor." ifadelerini kullandı.

PKK vazgeçmedi 

BM'nin terör örgütü PKK'yı birçok defa Mahmur Kampı hakkında uyardığını söyleyen Abdullah, "Kampın askeri eğitim üssü gibi kullanılmasının kabul edilemez olduğu örgüte iletildi ancak PKK bundan vazgeçmedi ve kampı bir askeri üs gibi kullanmaya devam etti." dedi.

Abdullah, "Bu nedenle BM, 2014'ten bu yana kamp sakinlerine herhangi bir insani yardımda bulunmadı. BM, Mahmur'u bir askeri kamp olarak kabul ediyor." dedi.

Erbil'in güneybatısında kent merkezine 65 kilometre uzaklıkta bulunan Mahmur Kampı, bölgedeki stratejik Karaçoğ Dağı'nın hemen yamacında bulunuyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 14:33
  1. Kurmanc Abdullah
  2. PKK
  3. mahmur
  4. kamp

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "15 Temmuz gecesinde tankların arasından kaçıp Bakırköy Belediyesine gitmiş olabilirsin ama bu defa kaçmaya fırsat bile bulamazsın, onu bil."
    1. Erdoğan: "15 Temmuz gecesinde..
    2. Fenerbahçe'nin sansasyonel transferi..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin..
    4. Erdoğan: "F-35'ler yapıyor Amerika,..
    5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    6. Erdoğan: "İstanbul'daki toplam 600..
    7. Erdoğan: "Bay Kemal senin bunlardan..
    8. Vahşetin bu kadarı! Genci öldürdüler,..
    9. GÜNCELLEME - Bursa'da hamamda..
    10. Bu silah Türkiye'ye yılda 250 milyon..
    11. Irak'ın en uzun köprüsünde çökme riski..
    12. Erdoğan: "İstanbul CHP döneminde..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her zaman..
    14. Arap Birliği'nden Avustralya'nın Kudüs..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırım bedeli..
    16. 50 lira için gözünü kırpmadan bıçakladı
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevrecilik..
    18. Tehditler sökmedi! ABD’ye rağmen..
    19. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    20. Erdoğan: "CHP çöp, susuzluk, hava..
    Korku sardı! İki ülkeden talimat: Türkiye'nin yanında yer almayın
    Korku sardı! İki ülkeden talimat: Türkiye'nin yanında yer almayın
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    MHP'nin adayı geri çekildi
    MHP'nin adayı geri çekildi

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı