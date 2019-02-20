PKK varlığını uyuşturucu satışından sağlıyor

ANKARA (AA) - SERTAÇ BULUR / ORHAN ONUR GEMİCİ - Bölücü terör örgütü PKK/KCK, bir yandan uyuşturucu bağımlısı yaptığı gençleri eylemlerinde kullanırken, diğer yandan uyuşturucu satışından sağladığı gelirle silah temin ederek, terör eylemlerini sürdürmeye çalışıyor. Uluslararası raporlar, terörist ifadeleri ve yapılan tespitler, PKK'nın uyuşturucu satışıyla organik bağını ortaya koyuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Avrupa Polis Ofisi (EUROPOL) raporlarında, bölücü terör örgütü PKK'nın, uyuşturucudan yıllık 1,5 ile 3 milyar dolar arasında gelir elde ettiği belirtildi. Çocukları ve gençleri uyuşturucu batağına sürükleyen terör örgütü, bu alandan kazandığı parayla silah satın alıyor.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde uyuşturucu bağımlısı yaptığı gençleri düzenlediği eylemlerde kullanan PKK, daha sonra bu elemanları uyuşturucu maddeyle "ödüllendirme" yoluna gidiyor. Ayrıca terör örgütü, kendi kontrolü dışındaki uyuşturucu satıcılarını engelleyerek, hem bu alanı tekeline almaya hem de halk nezdinde "uyuşturucuya karşıyız" algısı yaratmaya çalışıyor.

- PKK elebaşı Öcalan itiraf etmişti

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, 1999 yılında İmralı'daki yargılamasının ikinci günündeki ifadesinde, terör örgütünün uyuşturucuyla bağına ilişkin "Uyuşturucu bir insanlık suçudur. Ancak bazı örgüt temsilcilerimiz uyuşturucu kaçakçılarından bağış adı altında para almış olabilirler. Bu Avrupa'da da böyledir. Örgüt üyelerinden yurt dışında uyuşturucu işine yaygın olarak katılanlar olabilir." itirafında bulunmuştu.

- PKK'ya yönelik uyuşturucu operasyonlarında öne çıkanlar

Bölücü terör örgütü PKK/KCK mensuplarının Diyarbakır'da kurduğu barikatların kaldırılması, yollara tuzaklanan el yapımı patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi, vatandaşların can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla güvenlik güçlerince 2015-2016 yıllarında gerçekleştirilen operasyonlarda, gözaltına alınan 34 örgüt üyesinin, aynı zamanda uyuşturucu satışı faaliyetinde bulunduğu tespit edildi. Bu operasyonlarda, 50 kilogram esrar, 3 gram eroin, 2 gram kokain, 5 bin 784 ecstasy hap ele geçirildi.



PKK/KCK'nın Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı kırsal arazilerde yürüttüğü uyuşturucu faaliyetlerini sonlandırmak üzere 2016 yılının haziran ayında başlatılan "Bayrak-14 Şehit Jandarma Teğmen Abdülselam Özatak Operasyonu"nda 6'sı ölü, 14 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon kapsamında, 67,9 milyon kök kenevir bitkisi, 17,4 ton esrar, 19 uzun namlulu silah, 6 tabanca, bombalı eylemlerde kullanılmak amacıyla çalınan veya gasbedilen 3'ü kamuya ait 22 araç, 43 el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Lice'deki operasyonda yakalanan 6 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine verdikleri ifadelerde, PKK'nın ekili kenevirden yüzde 20 pay aldığı itirafında bulundu.

Adana'da bir ikamete yönelik 2016'da düzenlenen operasyonda, 586 gram esrar, bir ruhsatsız tabanca, bir sahte kimlik ele geçirildi. PKK/KCK üyesi olduğu belirlenen şüphelinin, Adana'da el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen iki ayrı saldırı olayının faili olduğu tespit edildi. Şüphelinin ayrıca 2016'da Adana Cumhuriyet Başsavcılığının keşif aracına düzenlenen bombalı saldırı olayının planlayıcıları arasında olduğu belirlendi.



Diyarbakır'da 2016 ve 2017 yıllarında düzenlenen operasyonlarda toplam 201 ton 660 kilogram esrar ile 81 milyon 433 bin 861 kök hint keneviri ele geçirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede bulunan güvenlik güçlerinin geçen yıl temmuz ayında Münbiç'ten gelip Türkiye'ye geçeceği belirlenen bir araçta yaptığı aramada, zulalanmış halde 120 paket içerisinde 2 milyon uyuşturucu hap, bir uzun namlulu tüfek, 2 tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi, 3 el bombası, 2 cep telefonu ile örgütsel kimlik ve doküman ele geçirildi.

- Afrin'de uyuşturucu sevkiyatı yapılan beton tüneller bulundu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda ağır darbe alan PKK, bu bölgede yürüttüğü uyuşturucu yetiştiriciliği faaliyetlerini Münbiç'e kaydırmıştı. Afrin'de ortaya çıkarılan kilometrelerce uzunluktaki beton tünellerin, uyuşturucunun Türkiye'ye transferinde kullanıldığı tespit edildi.



Van'ın Tuşba ilçesinde geçen yıl ekim ayında durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, kamyonetin motor kapağı, stepne lastiği, koltuk ve kapı içlerine gizlenmiş 106 pakette 100 kilo 112 gram eroin ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsalında 2018 yılının kasım ayında, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 511 kök kenevir bitkisi, 614 kilogramı kubar, 4 ton 625 kilogramı toz olmak üzere toplam 5 ton 239 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında, içinde çeşitli mühimmat bulunan demir kapılı bir sığınak ise imha edildi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 16 Kasım 2018'de düzenlenen operasyonda, 1,56 gram esrar ile yakalanan iki şüpheliden birisinin parmak izi, aynı ilde daha önce yapılan operasyonda ele geçirilen PKK'ya ait el yapımı patlayıcının üzerinden çıkan izle eşleşti.

- PKK'nın Avrupa'daki uyuşturucu faaliyetleri

Bölücü terör örgütü PKK'nın, farklı Avrupa ülkelerindeki uyuşturucu çeteleriyle bağlantısının olduğu, TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonunun, İngiltere ve Almanya'daki temaslarına ilişkin hazırladığı raporuna yansıdı. Raporda, ayrıca Türkiye'de gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sayesinde "eroin rotasının" artık tamamıyla Türkiye üzerinden geçmediği, kaçakçıların alternatif rotalar aradığı aktarıldı.



Avusturya ve Belçika'da, 2017'nin eylül ayında düzenlenen operasyonlarla PKK'nın Avrupa'daki uyuşturucu ağlarından biri çökertildi. Belçika'daki şebekenin, Avrupa'nın yarısına uyuşturucu sattığı ve elde ettiği parayı terör örgütüne aktardığı ortaya çıktı.