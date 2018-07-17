PKK toplantısına polis baskını: 17 kişi gözaltına alındı!

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Pazar günü, Sancaktepe HDP İlçe Başkanlığında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ölü ele geçirilen PKK/KCK ve PYD/YPG silahlı terör örgütü üyelerini anmak amacıyla toplanılacağı yönünde bilgi aldı.



17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Alınan bilgi üzerine Özel Harekat Timleri desteğinde operasyon düzenlendi. Aralarında HDP Sancaktepe İlçe Başkanı İlknur Yusufoğlu’nun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. İlçe binasında yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme, basımı ve dağıtımı yasaklı olan kitap ve dergi, Abdullah Öcalan ve örgüt mensuplarına ait fotoğraf panoları, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen sözde bayrak ve flama, PKK/KCK terör örgütü logoları yer alan elbise, örgütsel söz ve ifadelerin yer aldığı döviz ve pankartlar ele geçirildi