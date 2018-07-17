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PKK toplantısına polis baskını: 17 kişi gözaltına alındı!

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonlarda öldürülen PKK’lı teröristlerin anmasının yapıldığı Sancaktepe HDP İlçe Başkanlığına operasyon yaptı. Aralarında HDP İlçe Başkanı İlknur Yusufoğlu’nun da arasında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

17 Temmuz 2018 Salı 11:53
PKK toplantısına polis baskını: 17 kişi gözaltına alındı!

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Pazar günü, Sancaktepe HDP İlçe Başkanlığında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ölü ele geçirilen PKK/KCK ve PYD/YPG silahlı terör örgütü üyelerini anmak amacıyla toplanılacağı yönünde bilgi aldı.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Alınan bilgi üzerine Özel Harekat Timleri desteğinde operasyon düzenlendi. Aralarında  HDP Sancaktepe İlçe Başkanı İlknur Yusufoğlu’nun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.  İlçe binasında yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme, basımı ve dağıtımı yasaklı olan kitap ve dergi, Abdullah Öcalan ve örgüt mensuplarına ait fotoğraf panoları, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen sözde bayrak ve flama, PKK/KCK terör örgütü logoları yer alan elbise, örgütsel söz ve ifadelerin yer aldığı döviz ve pankartlar ele geçirildi

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 11:53
  1. İstanbul
  2. pkk
  3. BASKIN

YORUM YAZ

  • yusuf toygunyusuf toygun26 dk önce
    "eğitim şartı" "kitap okuyun, hiç okumayan bir toplumuz" "her kötülük kitap okumamaktan kaynaklanır..."ve terör yuvalarından çıkan tomar tomar kitaplar...bu memleketin sağlam mütefekkirlere ihtiyacı var. tefekkür üretemiyoruz. tefekkür üretemediğimiz için papağanlar gibi beylik lakırdıları tekrar edip duruyoruz...
  • KocasolakKocasolak45 dk önce
    Parti ası altında teröristin aklanmasına ASLA göz yumulmasın, siyaset yasağı getirilsin bu tiplere.
  • YavuzYavuz24 dk önce
    Bir ülkede 2 baş olmaz. Ajan, ve dahi h.in yatağı hdp kapatılmalıdır. Syasetlerini(!) ya ermenistandan yada işgal edilmiş yahudistandan yapsınlar.
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