PKK terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen kişi Bursa’da yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Diyarbakır’ın Lice kırsalında bir sığınakta ele geçirilen dokümanlarla PKK terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen şahsa yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan PKK’lı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır’ın Lice kırsalında yapılan operasyonlarda ele geçirilen dokümanlarda ismi geçen ve PKK terör örgütü ile bağlantısı olduğu tespit edilen ’Xemain Jiyan’ kod isimli M.T.’nin Bursa’da ikamet ettiğini tespit etti. Şahsın yakalanması için çalışmalara başlayan ekipler, M.T.’nin kaldığı öğrenilen Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan M.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.