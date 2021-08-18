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Avrupa PKK tarafından kızı kaçırılan o anne konuştu: Kanser oldum, ama hiç sevinmesinler!
Avrupa

PKK tarafından kızı kaçırılan o anne konuştu: Kanser oldum, ama hiç sevinmesinler!

Almanya’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T.’nin annesi Maide T., başkent Berlin’de kızına kavuşmak için düzenlediği eylemine devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 21:55:00 - 2021-08-18 22:03:33
PKK tarafından kızı kaçırılan o anne konuştu: Kanser oldum, ama hiç sevinmesinler!

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi, Başbakanlık binasının önüne gelen Maide T. ile beraberindeki grup, protesto gösterisi düzenledi. Anne Maide T., kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu belirterek “Kızımın dönmesi için ne gerekiyorsa yapıyorum. Ama bu süreç beni hasta etti, kanser oldum. Ama hiç sevinmesinler. Ben tek başıma gitmeyeceğim. Onları da beraberimde götüreceğim” ifadesini kullandı.

‘Kızım vicdanlı ol’

Kızına evine dönmesi çağrısını yineleyen Maide T., “Kızım, ben bu kadar eylem yapıyorum. Sen, beni bu kadar üzdün. Sonunda hasta ederek ölümüme neden oluyorsun. Kızım bari vicdanlı ol. Beni bu hasta zamanımda yalnız bırakma. Gel, ilacım olman istiyorsan gel” dedi. Maide T., hastalığına ilişkin de “Geçen hafta parça alındı. Dün de sonuçları açıklandı. Cuma günü de hastaneye gideceğim. Hızlı şekilde tedaviye başlanacak” diye konuştu.

‘PKK bir virüstür’

Maide T. ve beraberindeki grup, üzerinde “PKK, bir virüstür. Bana çocuğumu kurtarmak için yardım edin” yazılı pankart açtı ve Nilüfer T.’nin fotoğraflarını taşıdı. Almanya’da 12 Kasım 2019’da “Okula gidiyorum” diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T., daha önce bölücü terör örgütü PKK’ya yakınlığıyla bilinen ‘Navende Kurdistaniyen li Berlin’ derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı’nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti. Maide T., Şubat 2020’den bu yana terör örgütü PKK’ya karşı eylem yapıyor.

 

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