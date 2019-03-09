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PKK sığınaklarında silah ve mühimmat ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında arama yapılan sığınaklarda, 2 uzun namlulu silah, 1 makineli tüfek, 8 el bombası ve çok sayıda mühimmat bulundu

09 Mart 2019 Cumartesi 21:20
PKK sığınaklarında silah ve mühimmat ele geçirildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 uzun namlulu silah, 1 makineli tüfek, 8 el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nusaybin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin kullandığı sığınak ve barınaklar ortaya çıkarıldı.

Buralarda yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah, 1 makineli tüfek, 8 el bombası, el telsizi, dürbün ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliğindeki mühimmata el konulurken, diğer malzemeler imha edildi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 21:20
  1. jandarma
  2. mardin

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