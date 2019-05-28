Yüksekova'da sığınakta patlayıcı malzemeleri ele geçirildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, tespit edilen sığınakta el yapımı patlayıcı (EYP) ve sığınak yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Aşağı Ölçekli Mahallesi Sadullah Tepe kırsalındaterör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde tespit edilen sığınakta arama yapıldı. Aramada, sığınakta 3 pil bloğu ve çok sayıda pil,1 adet 12 voltluk akü, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan kablo, 2 uyku tulumu, 3 battaniye ve sığınak yapımında kullanılan kazma, çekiç, murç gibi malzemeler ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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