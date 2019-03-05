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PKK sevicisi Ferhat Tunç'tan Türkiye açıklaması

Terör örgütü PKK'ya açıkça verdiği destekle bilinen türkücü Ferhat Tunç, Türkiye'ye dönmeme kararı aldığını açıkladı. Tunç, "Norveç'ten Almanya'ya geçeceğim ve Almanya'da yaşayacağım" dedi.

05 Mart 2019 Salı 16:21
PKK sevicisi Ferhat Tunç'tan Türkiye açıklaması

Hakkında 'terör örgütü propangandası yapmak, terör örgütü üyeliği' gibi suçlardan açılan davalarda 20 yıl hapis cezası istenen Ferhat Tunç, önceki gün bir konferansa katılmak üzere gittiği Norveç'te yaptığı konuşmada, Türkiye'ye dönmeme kararı aldığını söyledi.

Tunç, çifte vatandaşlık hakkı olduğu Almanya'da yaşayacağını aktardı.

"Türkiye'ye dönmeme kararı aldım"

Bakırköy 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde örgüt propagandası yapmaktan 1 yıl 11 ay hapis cezası aldığını ifade eden Tunç, şunları söyledi:

"Yakın zamanda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkımda 'örgüt üyeliği ve örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemeyle dava açıldı. Gittiğim her ilde yaptığım konuşmalar nedeniyle hakkımda açılan onlarca dava var. 'Örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla 1 yıl 11 ay hapis cezası almam nedeniyle bazı cezalarımın ertelenmesi durdurulmuş ve o cezaları da yatmam söz konusu. Konferans için geldiğim Norveç'ten Türkiye'ye dönmeme kararı aldım. 1979 yılında babamla işçi ailesi statüsü ile Almanya'ya gitmiş ve Alman vatandaşlığı almıştım. Norveç'ten Almanya'ya geçeceğim ve Almanya'da yaşayacağım."

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:21
  1. Diyarbakır
  2. Ferhat Tunç
  3. PKK sevicisi
  4. PKK'lı türkücü
  5. Türkiye açıklaması

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  • Sıradan bir vatandaşSıradan bir vatandaş1 sa önce
    İyi işte ne güzel ait olduğunuz yerde geberin bu topraklar sizlere haram olsun

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