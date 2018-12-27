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Kılıçdaroğlu ile görüşen PKK sevici Sevim Dağdelen fena tutuştu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü Sevim Dağdelen'in de Grup Başkanvekili olduğu Sol Parti'nin Alman Federal Meclis Bilimsel Hizmetler Dairesi'ne hazırlattığı raporda Türkiye için "işgalci güç" denildi.

27 Aralık 2018 Perşembe 08:13
Kılıçdaroğlu ile görüşen PKK sevici Sevim Dağdelen fena tutuştu!

Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'yi bitirme kararlılığı, Almanya'da PKK'nın siyasi kolu gibi hareket eden Sol Parti Meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen'i endişelendirdi. Sol Parti'nin Alman Federal Meclis Bilimsel Hizmetler Dairesi'ne hazırlattığı raporda "Türkiye, Suriye'de işgalci güç" denildi.

Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Almanya'da Dağdelen yan yana gelmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 08:13
  1. Sevim Dağdelen
  2. sol parti
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Türkiye

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