Kılıçdaroğlu ile görüşen PKK sevici Sevim Dağdelen fena tutuştu!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü Sevim Dağdelen'in de Grup Başkanvekili olduğu Sol Parti'nin Alman Federal Meclis Bilimsel Hizmetler Dairesi'ne hazırlattığı raporda Türkiye için "işgalci güç" denildi.27 Aralık 2018 Perşembe 08:13
Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'yi bitirme kararlılığı, Almanya'da PKK'nın siyasi kolu gibi hareket eden Sol Parti Meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen'i endişelendirdi. Sol Parti'nin Alman Federal Meclis Bilimsel Hizmetler Dairesi'ne hazırlattığı raporda "Türkiye, Suriye'de işgalci güç" denildi.
Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Almanya'da Dağdelen yan yana gelmişti.
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