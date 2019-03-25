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PKK sanığının cezaevinde intiharı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı: - "Soruşturma titizlik ve hassasiyetle çok yönlü olarak sürdürülmektedir"

25 Mart 2019 Pazartesi 18:25
PKK sanığının cezaevinde intiharı

MARDİN (AA) - Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan PKK sanığının intiharıyla ilgili soruşturmanın titizlik ve hassasiyetle yürütüldüğü bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında M.Ç'nin Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda intiharıyla ilgili yanlı, yanlış, maksadını aşan haberler yapıldığı, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gereği doğduğu belirtildi.

M.Ç'nin Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla 26 Mayıs 2016'da gözaltına alındığı, 31 Mayıs 2016'da da "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklandığı, açılan kamu davası üzerine Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''25/03/2019 tarihinde saat 09.14 sıralarında bulunduğu koğuşun banyo kısmında kendini asmak suretiyle intihara kalkıştığı, durumu koğuşta bulunan diğer tutuklu ve hükümlülerin Ceza İnfaz Kurumu idaresine bildirmesi üzerine olaya müdahale edildiği, saat 09.24 sıralarında Ceza İnfaz Kurumunda hazır bekletilen ambulans ile Mardin Devlet Hastanesine sevkinin sağlandığı, burada yapılan kontrollerde M.Ç'nin öldüğü (ex) tespit edilmiştir. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedilikle soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Soruşturma titizlik ve hassasiyetle çok yönlü olarak sürdürülmektedir.''

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 18:25
  1. İntihar
  2. mardin
  3. terör örgütü PKK

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