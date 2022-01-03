'PKK, PYD, Afrin!.. Vur Mehmedim vur!'

Tarih temcit pilavı gibidir. İbret almazsanız onu size ısıtıp ısıtıp tekrar yedirirler. Şair boşa dememiş, “tarih tekerrürden ibarettir” diye. Yıllar evvel sahneledikleri bir oyunu bu sefer biraz rötuşlayarak tekrar sahnelerler. Burada sizin yapacağınız “biz bu filmi daha önceden seyretmiştik” deyip uyanmanız. Zamanın Padişahı Abdülhamid, zamanın zalimleri tarafından Kızıl Sultan diye sahnelenmişti. Kızıl Sultanmış… Zamanın peygamberine o derin zalimi de “Seni o kadar çirkin görüyorum ki” demişti ya.. Aldığı cevap ibretlikti. “Müslüman ayna gibidir. Ona bakan kendini görür.” Abdülhamid’i, Kızıl Sultan görenler, kendilerini yansıtmışlar, haberleri yok. Şimdi de yeni bir Abdülhamid sahneliyorlar. Acaba! “Biz bu filmi daha önceden görmüştük” diye kaç kişi uyanacak, ibret alacak.

Asrın mürşidinin bir formülü vardır. Der ki, “Düşmanın düşmanı, düşman kaldıkça dosttur. Düşmanın dostu da dost kaldıkça düşmandır”. Bu formül turnusol kağıdı gibidir. Onu Abdülhamid’e uyarladığınızda, onun Kızıl Sultan mı yoksa cennet mekan sultan mı olduğu az çok anlaşılır. Allah bu millete tarih şuuru versin. Şimdiye kadar tarih hep aleyhimize tekerrür etmiş. Fakat inşallah o makûs tarihimiz, yepyeni bir Osmanlı ruhunun içimizde uyanmasıyla artık aleyhimize tekerrür edemeyecektir.

Osmanlı deyince anlatmadan geçemeyeceğim. Bir zamanlar Balıkesir’de Ali Suavi İlkokulu yakınlarında basit bir kulübeciğinde ayakkabı tamirciliği yapan Ali dede diye biri yaşardı. Ali dede bir taraftan bu mesleği yürütürken diğer taraftan da etrafına toplanan gençlere hayat tecrübelerinden ibretlik kesitler sunardı. Bir gün yine toplanmışlar. Söz Çanakkale’den açılınca, Ali dede ağlaya ağlaya anlatmaya başlar. “Ben anamın karnında 4 aylık iken Çanakkale Savaşı başlamış ve babamı apar topar alıp cepheye götürmüşler. Gidiş o gidiş. Babam bir daha geriye evine hiç dönmedi. Ben doğduğumda babamı hiç görmedim. Geride en ufak bir resmi bile yoktu. Annem dul, ben de yetim kalmıştık. Çocukluğum çok zor ve sıkıntılı geçti. Hep ekmek peşinde koştuk, durduk. Çocukluğumun o çetin günlerinde bile annem bir yere gidecek olsa beni karşısına alır. “Evladım ben falan komşuya gidiyorum. Şayet ben yokken baban gelecek olursa beni haberdar et ha!” diye sıkı sıkıya tembihlerdi. Aylar, yıllar geçti ben büyüdüm. Bu arada evlenip çoluk çocuğa karıştım. Annem de haliyle yaşlanmıştı.

Fakat o, bu yaşlı haliyle bile bir yere gidecek olursa, bastonunu dayanır, binbir zahmetle taa dükkanıma kadar gelir, “Evladım, ben falan komşuya gidiyorum. Şayet ben evde yokken baban gelecek olursa beni haberdar etmeyi unutma” derdi. Zavallı anacağım, babamı dönecek diye ömür boyu hep bekledi durdu. Yaşı da hayli ilerlemişti ve bir gün hastalanıp yatağa düştü. Belli ki artık son anlarını yaşıyordu. Bizi başına topladı. “Bana çok iyi baktınız, hakkınızı helal edin” dedi. Eliyle bana işaret etti. Ben kulağımı iyice onun ağzına yaklaştırdım. Sessizce “Evladım, dedi. Ben artık ölüyorum. Şayet ben öldükten sonra baban gelecek olursa ‘dönecektir’ ümidiyle hep beklediğimi babana söylersin” dedi. Birdenbire irkilerek kapıya doğru bakmaya ve gülümsemeye başladı ve gülümseyerek, “Hoş geldin bey. Hoş geldin” diyerek ruhunu teslim etti. Anaların çocukları işte böyle Osmanlı anaları ki nice kahramanlar doğurmuştur. Şimdi o yiğitlere binler selamlar olsun. gazan mübarek olsun Mehmedim.

PKK, PYD, Afrin!.. Vur Mehmedim vur!.. Aferin.. Aferin..