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PKK propagandasına operasyon! 11 kişi gözaltına alındı

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı belirlenen 11 kişiyi yaptıkları operasyonla gözaltına aldı.

06 Eylül 2018 Perşembe 09:42
PKK propagandasına operasyon! 11 kişi gözaltına alındı

İzmir'de sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK ile sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 11 şahıs gözaltına alındı.

ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, sosyal medyada terör propagandası yapıldığı iddia edilen kişilere yönelik harekete geçti. Bu kapsamda PKK/KCK ile sol terör örgütlerinin propagandasını sosyal medya aracılığıyla yaptıkları tespit edilen 13 şüpheliyle ilgili gözaltı kararı verildi. 

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Aliağa, Bergama, Torbalı ve Seferihisar ilçelerinde düzenlenen operasyonda şu ana kadar 11 zanlı yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ele geçirilirken, dijital verilere incelenmek üzere el konuldu.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 09:42
  1. PKK/KCK
  2. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. İzmir Emniyet Müdürlüğü

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