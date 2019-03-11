PKK propagandası yapanlara operasyon! 4 gözaltı Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin katılımıyla dün düzenlenen mitingde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde HDP ilçe teşkilatınca düzenlenen mitinginde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla dün eski HEP Milletvekili Selim Sadak’ın aralarında bulunduğu 4 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekipleri, Demirci yolundaki meydanda HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin katılımıyla dün düzenlenen mitingde, 4 kişinin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi. Şüpheliler, bugün adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Toplam 7 kişinin sorgusu sürüyor.

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