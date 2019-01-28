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PKK propagandası yapan 18 kişi gözaltında

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 15:57
PKK propagandası yapan 18 kişi gözaltında

Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı.

Örgütsel döküman ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ceylanpınar ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin sabah saatlerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 bilgisayar ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 kişi sorgu işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 15:57
  1. sosyal medya
  2. PKK/KCK
  3. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası
  5. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi

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