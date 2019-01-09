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Esed ve PKK arasında pazarlık sürüyor! İşte istek listesi

ABD'nin Suriye'den çekilme yalanının ardından terör örgütü YPG/PKK katil Esed rejimiyle görüşmelere hız verdi. Örgüt, Esed’in temsilcileriyle son toplantısını 6 Ocak’ta Rakka’da gerçekleştirdi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 07:51
Esed ve PKK arasında pazarlık sürüyor! İşte istek listesi

Başkanlığını Suriye İstihbaratı (El-Muhaberat) Başkanı Ali Memlük’ün yaptığı Şam heyeti, Rakka’ya gelerek PKK’lı terörist İlham Ahmed, Elder Halil ve Sipan Hamo gibi elebaşlarıyla terör bölgelerinin devir teslimini konuştu. Görüşmelere Suriye’nin Geleceği Partisi Başkanı İbrahim Kaftan ile Suriye’de bulunan Rus güçlerinden üç üst düzey subay da katıldı.

Rejimin istekleri

Toplantıda Esed’i temsil eden El-Muhaberat Şefi Ali Memlük, Şam’ın Münbiç ve Kamışlı’dan Cerablus sınırına kadar olan bölgeyi devralmaya hazır olduğunu söyledi ve şartlarını şöyle sıraladı:

-PKK üyeleri tüm silahlarını rejime teslim edecek.

-Askerlik yaşında olanlar orduya alınacak.

-Devir-teslim sonrası üst düzey PKK’lılara önemli görevler verilebilir.

-Bu şartların kabul edilmesi halinde Kamışlı, Ayn el-Arab, Ayn İsa ve Resulayn başta olmak üzere tüm bölgelere asker sevkiyatına başlayabiliriz.

İşte örgütün talebi

Toplantıya katılan PKK kanadı ise rejim temsilcilerine şu şartları sundu:

-Kamışlı merkezli özerk bölge talebimizi kabul edin.

-İran, Irak, Türkiye gibi komşu ülkelerden örgüte katılanlara vatandaşlık ve Suriye pasaportu verilsin.

-Rakka, Deyrizor, Tel Abyad’ı terk etmemiz konusunda herhangi bir sorun bulunmuyor. Ancak Haseke’den çıkarılan petrol ve doğalgazdan pay istiyoruz.

Rakka’da 8 saati aşkın süren görüşme sonrası PKK cephesi karar için süre istedi. El Muhaberat Şefi Ali Memlük, PKK’nın şartları kabul etmesi durumunda Yeni Suriye Anayasası’nda Kürtlere bazı istisna hakların verileceği vaadinde bulunurken, ayrıca Rusya’nın da Türkiye’yi işgal altındaki bölgelerin rejime devri konusunda ikna edebileceğini öne sürdü.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 07:51
  1. pkk
  2. esed
  3. rakka

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  • peskespeskes38 dk önce
    Katil Esed kendisi ayakta kalabilmek icin Suriye'yi Hacli-Kurdistan'a peskes cekmeye hazir demek.

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