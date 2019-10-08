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PKK oraların üstünü örtmeye başladı! Teröristlerde büyük panik

Terör örgütü PKK, Türkiye'nin Suriye operasyonundan önce iyice panikledi. Teröristlerin, bazı evlerin damlarını ve camlarını brandalarla kapattığı, ağaçlık alanların çevresini de branda ve bez parçalarıyla kapatarak mevzi hazırladığı görüldü.

08 Ekim 2019 Salı 14:21
PKK oraların üstünü örtmeye başladı! Teröristlerde büyük panik

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin, Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn'daki hazırlıkları, Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.

Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenecek olası bir harekat öncesi, ABD'nin Suriye'de terörle mücadele bahanesiyle desteklediği terör örgütü YPG/PKK'da panik hakim olduğu gözlendi.

Sınırın sıfır noktasında bulunan Ceylanpınar ilçesindeki sınır hattından görülebilen örgüt mensuplarının çalışmaları, AA ekiplerince görüntülendi.

Panik arttı

Sınır hattında bulunan bazı evlerin damlarını ve camlarını brandalarla kapatan teröristlerin, ağaçlık alanların çevresini de branda ve bez parçalarıyla kapatarak mevzi hazırladığı görüldü.

Sınıra çok yakın bölgeleri de çadır şeklinde bezlerle kapatarak mevzi oluşturan terör örgütü mensuplarının iş makineleriyle çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Rasulayn kent merkezinden çıkan bazı kamyonların sınır hattına hafriyat getirip boşaltmaları da kameralara yansıdı.

Hareketliliğin yaşandığı sınır hattında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı araçlar da devriye faaliyetini sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 14:21
  1. YPG/PKK
  2. Ceylanpınar
  3. Rasulayn
  4. Anadolu Ajansı
  5. ABD
  6. Türk Silahlı Kuvvetleri
  7. operasyon

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