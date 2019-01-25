PKK operasyonunda bulunan malzemeler için savcılıktan talimat Diyarbakır Silvan'da PKK'lı teröristlere yönelik yapılan operasyonda 3 uzun namlulu silah, 4 şarjör ve 35 fişek bulundu. Delil niteliği taşıyan silah, mühimmat ve malzemelerin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 uzun namlulu silah, 4 şarjör ve 35 fişek ele geçirildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, teröristlerin Taşpınar köyü Önce Vatan Tepesi mevkisinde silah sakladığı istihbaratı üzerine operasPKK' operayon düzenlendiği belirtildi. Muhafaza altına alındı Bölgede yapılan aramada 3 uzun namlulu silah, 4 şarjör ve 35 fişek bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, delil niteliği taşıyan silah, mühimmat ve malzemelerin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındığı kaydedildi. Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

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