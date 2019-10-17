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PKK mı HDP’den, HDP mi PKK’dan çıktı?

Gazetemiz okurlarından Güngör Büyükçınar, "PKK mı HDP’den, HDP mi PKK’dan çıktı?" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

17 Ekim 2019 Perşembe 12:12
PKK mı HDP’den, HDP mi PKK’dan çıktı?

Güngör Büyükçınar

Bir ülkeye gerçek demokrasiler bazı diktatörlüklerle gelir. Eğer yıllar öncesinde biz ülke olarak diktatörlüğü gerekli durumlarda çalıştırabilseydik şimdi dünyada demokrasinin cenneti bizim ülkemiz olurdu. Bakın her ülkeye demokrasiler hep adaletin keskin kılıçlarıyla gelmiştir. İşte görüyorsunuz bazı art niyetli karanlık düşünceli insanlar diktatörlüğün olmadığı yerde demokrasinin yumuşak karnından çıkarak sonra o kendi orman kanunlarıyla ülkemizin altını sinsi sinsi oymaya başlarlar. İşte bu durumları görüp hep fırsat kollayan dış düşmanlar ise demokrasinin bu yumuşak karnından ülkemizin içine girerek iç düşmanlarla birleşerek zaman içerisinde birçok terörist grupları meydana getirerek ülkemizin başına hep bela etmişler. İşte görüyorsunuz günümüzde kırk seneden beri ülkemizi her türlü zararlara uğratan bu baş belası PKK da maalesef böyle dış güçlerin bir projesinden ortaya çıkmıştı. Eğer biz zehirin karşılığı panzehir diyerek diktatörlüğü belli zamanlarda kullanmış olsaydık adaletin o keskin kılıcıyla idam yasasını da meclisten milletvekilleri sayesinde çıkarmış olsaydık şimdi bizim ülkemizde PKK diye DHKPC diye birçok terör örgütleri de belki olmayabilirdi. İşte görüyorsunuz PKK uzun yıllardan bu yana dağlarda şehirlerde adeta at koştururken idam yasası kanunu maalesef daha meclise bile gelmedi. Tabii böyle olunca biz ülke olarak PKK mı HDP’den çıktı HDP mi PKK’dan çıktı diye hâlâ bu konuda pek çoğumuz bir karar bile verememişiz.

Oysa pek çok insanımız PKK HDP eşittir onlar aynen kan kardeş gibidir diyorlar. Peki öyleyse bu HDP milletvekillerinin mecliste ne işi var diye insana sorarlar. Evet bakın bir özlü söz; ‘Bir ülkede iç düşmanlar yoksa o ülkenin dış düşmanları olmaz’.. İşte iyilerle kötü insanlar arasında kavgalar cinayetler dünya yaratıldığından bu yana hep vardı yine de dünyanın sonuna kadar var olacak çünkü dünya kurulduğundan bu yana dünyayı maalesef hep kötü insanlar yönetegelmişler.

Bu nedenle ABD İsrail gibi birçok Siyonist İslam düşmanları hep Müslüman ülkelerin üst seviyelerindeki önemli insanları bazen din ile bazen parayla pulla kıskacına alıp kandırarak bu üst seviyedeki insanlar sayesinde ABD gibi düşman devletler hiç savaşmadan birçok Müslüman ülkelerin yönetimleriyle birlikte adeta o ülkeleri avuçlarının içine alıp yıllarca kendilerine hamal edegelmişler ve bu düşman devletler Müslüman devletlere göre daha çok büyümüşler ve silahlanmışlar sonra el birlik olup aya bile gitmişler. Müslüman devletler ise maalesef her konuda yaya kalmışlar. 

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 12:12
  1. Güngör Büyükçınar
  2. diktatörlük
  3. PKK
  4. DHKPC
  5. HDP
  6. HDP milletvekilleri
  7. İsrail
  8. Siyonist İslam düşmanları
  9. Siyonist
  10. İslam
  11. İslam düşmanları
  12. Müslüman ülkeler

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