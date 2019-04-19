0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Köşeye sıkışan PKK gözünü masum çocuklara dikti

Türkiye'nin başarılı operasyonları sonucu paniğe kapılan ve eleman temininde zorlanan terör örgütü PKK/PYD/YPG, gözünü Suriye'nin kuzeyinde yaşayan masum çocuklara ve gençlere çevirdi.

19 Nisan 2019 Cuma 07:16
Köşeye sıkışan PKK gözünü masum çocuklara dikti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başarılı operasyonları sonucu paniğe kapılan ve eleman temininde zorlanan terör örgütü PKK/PYD/YPG, gözünü Suriye'nin kuzeyinde yaşayan masum çocuklara ve gençlere dikti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD/YPG kurduğu sözde özel birimle, Suriye'nin kuzeyinde örgütün kontrol ettiği bölgelerde çocuk ve gençleri tespit ederek,zorla silah altına almaya çalışıyor.

Münbiç ve Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesi maksadıyla askeri harekatın gündeme gelmesi ve son dönemde başarılı operasyonlarla yaşadığı büyük kayıpların ardından siviller üzerindeki baskısını artıran bölücü terör örgütü, özellikle Arapların yoğun olarak yaşadığı Haseke bölgesinde her evden en az bir genci zorla silah altına alıyor.

Aileleri kandırıp çocukları kaçırıyorlar

Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin çocukları kaçırması, uluslararası raporlara da yansımıştı.Rapora göre, kaçırılan çocuklar ailelerine bir daha gösterilmiyor.Söz konusu çocuklar ve gençler uyuşturucuya alıştırılıyor, intihar saldırılarına yönlendiriliyor ve çatışmalarda ön saflarda ölüme gönderiliyor.Çocuklarını görmek ve geri almak isteyen aileler ise tehdit ediliyor, hatta örgütün ölümcül eylemlerine maruz kalıyor.Terör örgütünün baskı ve zulmünden bıkan bölge halkının, bölgenin teröristlerden temizlenmesini sabırsızlıkla beklediği, çocuklarını örgüte teslim etmek istemediği ve bu yönde Türkiye'den yardım beklediği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 07:15
  1. pkk
  2. TSK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuyuda can pazarı: Zamana karşı yarış sürüyor
    1. Kuyuda can pazarı: Zamana karşı yarış..
    2. Başakşehir İŞDÖK Sanayi Sitesi’nde bir..
    3. Dikkat! Meteoroloji'den 6 bölge için..
    4. ADÜ’lü miniklerin sergisi beğeni..
    5. 19.04.2019 Günün âyet ve hadisi
    6. Başkan Kaya ilk yardımcısını atadı
    7. İmamoğlu, Erdoğan'ı havalimanında..
    8. Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
    9. AK Parti'de on isim topun ağzında
    10. PKK köşeye sıkışınca gözünü onlara dikti
    11. Otomobilin altında 400 metre sürüklendi
    12. Mali’de Başbakan Maiga istifa etti
    13. Meteoroloji'den 6 bölge için sağanak..
    14. Alkollü sürücü aldığı cezayı az buldu:..
    15. Anne kız evlerinde ölü bulundu
    16. 3.600 ek gösterge için son turlar
    17. Pervin Buldan tehdit etti,..
    18. 3 ilde acele kamulaştırma kararı
    19. Yangını gören imam camiden anons yaptı
    20. Kız öğrenci yurdunda zehirlenme şüphesi
    21. Fransa'da mahkeme başörtülü kadını..
    22. ABD 20 gün önce gönderdi... ABD'nin..
    23. 5 yıl önce kamyoneti çalındı! Bakın..
    24. AK Parti'den mazbata iptali için..
    25. Atama kararları Resmi Gazete'de
    26. Kuyuda can pazarı... Çalışmalar..
    27. Motosiklet otomobilin altında 400..
    28. Trump, Abu Dabi Veliaht Prensi Al..
    29. Mersin'de anne kız evlerinde ölü bulundu
    30. GÜNCELLEME - Kaçak definecilerin..
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu İslam karşıtı, aile düşmanı feminist politikalar izleyecek! İşte kanıtları
    İmamoğlu İslam karşıtı, aile düşmanı feminist politikalar izleyecek! İşte kanıtları
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    'Sıfır gümrük vergisi' stokçuları patlattı!
    'Sıfır gümrük vergisi' stokçuları patlattı!
    'Şerefine Tayyip' diyorlardı, Ekrem için su gibi içki akıttılar!
    'Şerefine Tayyip' diyorlardı, Ekrem için su gibi içki akıttılar!

    Günün Karikatürü

    19 Nisan 2019
    ABD'nin 'müdahale listesi'ni açıkladı! Venezuela'dan sonra sıra...
    ABD'nin 'müdahale listesi'ni açıkladı! Venezuela'dan sonra sıra...
    İmamoğlu’nun mazbatasında YSK detayı: İtirazlardan sonra verin
    İmamoğlu’nun mazbatasında YSK detayı: İtirazlardan sonra verin