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PKK kampında çocuklara cinsel istismar! Kimisi intihar etti, kimisi infaz edildi

Terör örgütü PKK'nın kamplarında cinsel istismar vak'aları her geçen gün artıyor. Örgütün türlü yalanlarla kandırıp küçük yaşta dağa kaçırdığı kızlara, örgüt içindeki erkeklerin sürekli cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Olaylardan birinde bir kız, Murat Karayılan tarafından tecavüze uğradı, dayanamadı, el bombasıyla intihar etti!..

10 Ağustos 2018 Cuma 11:33
PKK kampında çocuklara cinsel istismar! Kimisi intihar etti, kimisi infaz edildi

Terör örgütü PKK, kandırarak dağlara götürdüğü çocuklara cinsel istismarda bulundu, yaşananlara karşı koyanlar ise ölüm tehdidine maruz kaldı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör örgütüne yönelik soruşturmalar ve operasyonlar sonrası alınan ifadeler, PKK'nın kirli yüzünü ortaya çıkartıyor. İfadelere göre, kandırılarak dağlardaki kamplara götürülen çocuklar örgüt elebaşları tarafından cinsel istismara uğradı.

Yaşanan çirkin olaylar sonucu bunalıma giren çocuklar intihar etti, istismara karşı koyanlar ise örgüt tarafından infaz edildi.

Örgüt elebaşlarından Murat Karayılan'ın da korumalığını yapan “Dilan” adlı terörist, Karayılan'ın tecavüzüne maruz kalması üzerine el bombasıyla intihar etti.

ÇOCUKLARA TEHDİT

S.A. adlı 19 yaşındaki terörist ise uğradığı tecavüzü üst yönetime aktardı, bunun üzerine infazla tehdit edildi. Yaşananların ardından hücreye kapatılan S.A, burada da 12 örgüt mensubunun cinsel istismarına uğradı.

Bölücü örgütün kamplarında yaşları 9'a kadar inen çocuklar, kadın teröristler tarafından çeşitli bahanelerle korkutularak örgütün çirkin eylemlerine karşı koymamaları için yönlendirildi.

Kamplarda ahlak dışı fiiller, erkek çocukların istismarıyla da sürdü. Örgüt, yaşanan istismarlara dayanamayarak hayatlarına son veren çocukların çıkan çatışmalarda öldükleri yalanını uydurdu.

KCK Yürütme Konseyi üyesi Duran Kalkan'ın, küçük yaştaki kızları istismar ettiği, örgüt üyesi kızlarla çekilen samimi fotoğraflarıyla ortaya kondu.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 11:33
  1. PKK
  2. cinsel istismar

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  • hakan tekinhakan tekin26 dk önce
    bu pkk sapık bir örgüt kürtlerde akıllı değiller hala kızları örgüte katılıyor ve güneydoğu halkı çoğunluğu yine oylarını devletin para dökmesine rağmen hdpkkya verdiler bunlar adam olmaz yazıklar olsun.
  • DoktorDoktor32 dk önce
    Bu işin tek çözüm yolu esestçi abd ve haramzadesi pissraili bireysel BOYKOT. İphone Coca cola pepsi burger king mc donalds dominos fanta sprite magnum facebook twitter youtube instagram levis tommy hilfiger ve daha niceleri BOYKOT BOYKOT BOYKOT. Bebek katilerini BOYKOT. Paranızı ve zamanınızı mantıklı harcayın.
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