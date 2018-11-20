PKK Irak'ta halka ateş açtı! Yaralılar var

Terör örgütü YPG/PKK, Haseke ilinin Irak sınırındaki Şeddadi ilçesinde gösteri düzenleyen halka ateş açtı.

Gösteriler şiddetlendi

Haseke'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şeddadi'de terör örgütü YPG/PKK'nın, baskı ve yüksek vergi dayatmasına karşı üç gün önce başlatılan protestolarda dün gece halkın üzerine havan atmasının ardından gösteriler şiddetlendi.

Ağır silahlarla ateş açtı

Olayların bastırılmasında ABD'nin destek verdiği müttefiki YPG/PKK göstericilere ağır silahlarla ateş açtı.

Yaralılar var

Göstericiler arasında yaralananlar olduğu bildirildi.

Örgütün giriş ve çıkışları kapattığı ilçede, şimdilik sükunet hakim.

Şeddadi, Suriye'nin Irak sınırında, Haseke ve Deyrizor illerinin kesişiminde yer alıyor. Her iki ilde de sıklıkla YPG/PKK karşıtı gösteriler düzenleniyor.