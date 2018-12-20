"PKK ile mücadelede 'Bu iş bitmiştir' noktasına geldik"

DÜZCE (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, ülkenin huzurunu, asayişini, mutluluğunu tehdit eden her hadiseyle etkin mücadele sürdürdüklerini belirterek, "Bu mücadelenin başında ülkemizin terörle mücadelesi geliyor. PKK bölücü terör örgütüne karşı verdiğimiz mücadelede çok başarılı, milletimizin yıllardır özlemini duyduğu, 'Bu iş bitmiştir.' dediği noktalara geldik." dedi.

Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi (DÜ), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve Yeşilay tarafından "Kamu Politikalarında Bağımlılıkla Mücadele" başlığıyla düzenlenen Uluslararası Kamu Politikaları Sempozyumu başladı.

DÜ Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumda konuşan Ersoy, önemli bir konuda akademisyenler ve öğrencilerle birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı olarak ülkenin huzurunu, asayişini, mutluluğunu tehdit eden her hadiseyle etkin mücadele sürdürdüklerini vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu mücadelenin başında ülkemizin terörle mücadelesi geliyor. Terörle mücadele dediğimiz zaman, terörün birçok alt başlığı var; ülkemizi, insanımızı ve insanlığı tehdit eden PKK bölücü terör örgütüne karşı verdiğimiz mücadelede çok başarılı, milletimizin yıllardır özlemini duyduğu, 'Bu iş bitmiştir.' dediği noktalara geldik.

Ülkemiz sınırları içerisinde 700 civarı terörist kaldı. İnşallah onları da yaza kadar etkisiz hale getireceğimizi ümit ediyoruz. Terör örgütünün bugüne kadar en önemli taktiği; 'Şurada eylem yapın, burada bunu yapın.' ile ses getirirken, bugün söyleyebildikleri tek şey, 'Aman iyi gizlenin, aman kafanızı mağara, inlerinizden çıkarmayın, aman görüntü vermeyin, Türk güvenlik güçlerine yakalanmayın.' noktasına gelmiş durumda."

Ersoy, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı yürütülen mücadeleden de bahsetti.

Terörle etkin mücadelenin kararlılıkla sürdüğünün altını çizen Ersoy, "DEAŞ ve aşırı sol terör örgütlerine karşı aynı şekilde mücadelemiz devam ediyor. Aşırı solu, elhamdülillah Türkiye'de bitirdik. DHKP/C, MLKP, bir sürü şey sayarlar, bunların aslı astarı kalmadı. Tunceli kırsalında çok az sayıda terörist kaldı. Onlar da hangi terör örgütü olursa olsun; eline silah almış, dağlara çıkmış, Türk askerine, jandarmasına, polisine, siviline karşı 'Nerede fırsat bulursam orada öldüreceğim.' diye bekleyen insanları 'Nerede bulursanız gebertin.' diyoruz, bitiriyoruz." diye konuştu.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına da değinen Ersoy, şunları kaydetti:

"Bağımlılıkla mücadeleyle ilgili bir sempozyumda aklıma uyuşturucuyla mücadele geliyor. Elbette bağımlılıkla mücadelenin farklı noktaları var, elbetteki uyuşturucu kadar zararlı olanları vardır ama uyuşturucunun başka boyutları var. Uyuşturucu; bugün hem terör örgütlerinin finansmanın en önemli aracı olması hasebiyle bir terör faaliyetidir.

Türkiye, uyuşturucu terörüne karşı çok hassas ve kritik bir konuma sahip. Neredeyse dünyadaki bütün uyuşturucu trafiğinin merkezinde konumlanmış durumdadır. Hem transit hem de hedef ülkedir. İnşallah bu şeklide yapılan toplantılarla kamu kurumlarımız, etkin ve verimli çalışmalarıyla iş birliğinde yürütülen çalışmalarla milletimiz bu önemli terör hadisesinde de mücadelesini başarıyla sonuçlandıracaktır."

- "Bağımlılık daha çok önleme konusudur"

Düzce Valisi Zülkif Dağlı da bağımlılıkla mücadelenin zor bir alan olduğunu belirtti.

Tük kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışma yapması gerektiğine işaret eden Dağlı, "Kamu kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel aktörlerle ortak bir çalışma kültürü ve ekip çalışmasıyla mücadele edilmesi gerekiyor. Bu konu yıllarca emniyet ve jandarma uhdesinde, asayiş konusunda algılandı. Halbuki bu diğer kurumların da önemli bir konusu. Bağımlılık, bağımlı olunduktan sonra mücadele edilen bir hastalık gibi görülüyor, bağımlılık daha çok önleme konusudur. Bu önlemeye çok daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Bunun da ekip çalışmasıyla yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sempozyum, yerli ve yabancı katılımcıların bağımlılık konusundaki sunum ve çalışmalarıyla devam edecek.