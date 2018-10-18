Ağaç AŞ
0553 313 94 23

PKK ile Esed binlerce sivili katletti

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura'nın danışmanı Egeland, Deyrizor'da YPG/PKK ile Esed rejimi güçlerinin binlerce sivile saldırdığını ve sivillerin çapraz ateş altında kaldığını açıkladı.

18 Ekim 2018 Perşembe 18:24
PKK ile Esed binlerce sivili katletti

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör YPG PKK ile Beşşar Esed rejimi güçlerinin binlerce sivile saldırdığını bildirdi.

Egeland, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Soçi mutabakatının ardından son 5 haftada İdlib'e yönelik hava saldırısı gerçekleşmediğini belirterek "Son 3 yılda İdlib'de böyle bir dönem hatırlamıyorum." dedi.

Milyonlarca sivilin yaşadığı İdlib'deki sakinlikten memnuniyet duyduklarını ifade eden Egeland, BM'nin bölgenin neredeyse tamamına insani erişim sağlayabildiğine dikkati çekti.

Egeland, mutabakatın hayata geçirilmesi için Türk ve Rus tarafının daha fazla zamana ihtiyaç duyduğuna işaret ettiğini aktararak "Diplomasi için daha fazla zaman olacak. Bu bizim için büyük bir rahatlama." diye konuştu.

“Hem Rusya hem de Türkiye’nin iyimser olduklarını söylediklerini duymak beni çok mutlu etti." diyen Egeland, her iki ülkenin de Soçi mutabakatının hayata geçirilmesinden oldukça umutlu olduğunu ve müzakereler yoluyla Türkiye ve Rusya'nın daha fazlasını başarabileceğini vurguladı.

Rukban'a 10 ay sonra insani yardım umudu

Egeland, Esed rejiminin, ocak ayından bu yana insani yardım sevkiyatına izin vermediği ülkenin güneybatısındaki Rukban kampına nihayet yardım ulaştırabileceklerini söyledi.

Rejimin BM'nin insani yardım konvoylarına yeşil ışık yaktığı bilgisini paylaşan Egeland, Ürdün sınırındaki kampta yaşayan yaklaşık 50 bin sivile gıda ve sağlık yardımlarından oluşan konvoyu gelecek hafta göndermeyi umduklarını kaydetti.

"Siviller çapraz ateş altında kaldı"

Egeland, terör örgütleri YPG/PKK ile DEAŞ arasındaki çatışmaların sürdüğü Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinin bazı köylerinde bulunan DEAŞ üyelerinin aileleri de dahil 15 bin sivilin çatışmaların ortasında kaldığını vurguladı.

Bölgeden kaçan 7 bin sivilin dünyanın fazla dikkatini çekmediğine işaret eden Egeland, Deyrizor'daki sivillerin YPG/PKK ve Esed rejiminin çapraz ateşi arasında kaldığının altını çizdi.

Egeland, Deyrizor'daki sivillerin kapana kısıldığını ve BM'nin bölgeye insani yardım gönderemediğini anlattı.

Görevi bırakıyor

BM Suriye Özel Temsilcisi Stafan de Mistura'nın dün yaptığı, kasım ayının sonunda görevinden ayrılacağı açıklamasının sorulması üzerine Egeland, kendisinin de geçen eylül ayında kişisel nedenlerden dolayı kasım sonunda görevinden ayrılmaya karar verdiğini söyledi.

Egeland, kasım sonunda Mistura ile aynı anda görevi bırakma kararının tesadüf olduğunu sözlerine ekledi.

Soçi mutabakatı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran'da 7 Eylül'de düzenlenen Suriye konulu zirvedeki teklifi üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için 17 Eylül'de Soçi'de ek önlemleri görüşmüştü.

Erdoğan ve Putin arasında sağlanan mutabakatta, 15 Ekim'e kadar 15 ila 20 kilometrelik bir hatta silahsızlanma bölgesi oluşturulması, denetimin Türk ve Rus askerleri tarafından yapılması öngörülmüştü. 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 18:24
  1. YPG/PKK
  2. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nusret doğduğu evi paylaştı: 1 TL'miz yoktu
    1. Nusret doğduğu evi paylaştı: 1 TL'miz..
    2. Danıştaydan 'Öğrenci Andı' kararı
    3. FETÖ operasyonunda avukat gözaltına..
    4. Fosfor düşüklüğü beraberinde hangi..
    5. ABD'den dikkat çeken Suudi Arabistan..
    6. Sinir krizi anında neler yapmak gerekir?
    7. Kekik sinüzite iyi geliyor
    8. Karnın sol tarafında ağrı varsa dikkat!
    9. Hacamatın faydaları nelerdir?
    10. Uyumadan önce lensleri çıkarmak..
    11. Diş fırçası seçerken nelere dikkat..
    12. Göze limon damlatmak zararlı mı?
    13. CHP, HDP'nin izinde: "Kürt sorunu..
    14. Hır-gür bebeğinizi derinden etkiliyor
    15. Uşak merkezli FETÖ operasyonu! 7 kişi..
    16. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    17. Darbeci FETÖ sanığından mahkeme..
    18. Japonya Rusya'ya protesto notası verdi
    19. Amerika askerleri Donald Trump..
    20. Yeni Rus otomobilinin direksiyonuna..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

    Günün Karikatürü

    18 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı