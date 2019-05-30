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PKK gençlerin hayatını kabusa çeviriyor

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan teröristin ifadesi, terör örgütü PKK'nın kirli yüzünü bir kez daha gösterdi- Teröristin ifadesi, çocukların kaçırılarak örgüt yaşamına zorlandığını, çoğunlukla tecavüz ve tacize uğrayan çocuklar için bu durumun ömürleri boyunca kurtulamadıkları kabusa dönüştüğünü ortaya koydu

30 Mayıs 2019 Perşembe 15:59
PKK gençlerin hayatını kabusa çeviriyor

ANKARA (AA) - Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan teröristin ifadeleri, terör örgütü PKK'nın kirli yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince yakalanan "Halim" kod adlı teröristin adli makamlara verdiği ifade, PKK'nın çocuklar ve gençlerin hayatını nasıl kararttığını gözler önüne serdi.

Dağda evlenmenin yasak olduğunu ve gizli gizli ya da örgüt elebaşılarının zoruyla birliktelikler yaşandığını ifade eden terörist, örgütün bu durumu normal gibi göstermek için yoğun olarak dinsizlik felsefesini aşıladığını anlattı.

Örgütte yoz ilişkilerin her geçen gün arttığını ve bunun örgütten kaçış sebeplerinden biri olduğunu belirten teröristin ifadeleri, çocukların kaçırılarak örgüt yaşamına nasıl zorlandığını, çoğunlukla tecavüz ve tacize uğrayan çocuklar için bu durumun ömürleri boyunca kurtulamadıkları kabusa dönüştüğünü ortaya koydu.

Teslim olan teröristlerin ifadeleri, örgütten bir şekilde kaçmayı başaranların ise normal hayata geçmeye çabalasalar da geçmişin kötü izlerini silmekte zorlandığını gösterdi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 15:59
  1. PKK
  2. terörist ifadeleri

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