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PKK, evlenen üyelerini öldürmek için çağırdı

Terör örgütü PKK’da yaşanan dolandırıcılık, cinsel taciz, çeteleşme olaylarına bir de “evlilik krizi” eklendi

15 Ekim 2010 Cuma 09:00
PKK, evlenen üyelerini öldürmek için çağırdı

Terör örgütünden kaçarak Brüksel’de, örgütün sözde sorumlularından biriyle evlenmesi üzerine “özeleştiri” için Kandil’e çağırılan çift, öldürülme endişesiyle kayıplara karıştı. Terör örgütü PKK içerisinde “evlilik” yasak olmasına ve “yoz ilişki” olarak nitelendirilmesine rağmen, bu tür ilişki yaşayan çok sayıda örgüt mensubu ya örgütten kaçmış ya da ilişkileri deşifre olduktan sonra infaz edilmişti. Terör örgütünün üst düzey mensupları ise bu yasaktan muaf tutuluyor. Geçen yıl örgüt üst düzey sorumlularının cinsel tacizine uğrayan Almanya’da “Canan” kod adlı Ö.A., İngiltere’de “Zelal” kod adlı A.P., İsviçre’de “Zekiye” kod adlı F.O., Belçika’da “Berivan” kod adlı N.K., İtalya’da “Nujin” kod adlı Z.T., İran’da “Amina” kod adlı A.A., Irak’ta “Cudi” kod adlı G.İ., Fransa’da “Amara” kod adlı A.Ö. ve “Hevindar” kod adlı G.K., Yunanistan’da “ajan-işbirlikçi” ilan edilirken, bunlardan bazıları öldürülmüş, bazıları ise örgütten kaçmayı başarmıştı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:33
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