0553 313 94 23

PKK elebaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıkan HDP il başkanı tutuklandı

PKK/KCK'ya yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç tutuklandı.

09 Ekim 2018 Salı 20:07
PKK elebaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıkan HDP il başkanı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, terör örgütüPKK/KCK'ya yönelik 6 Ekim'de 6 ilde  düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan HDP Batman İl Başkanı Toğuç  emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Toğuç, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

DAĞDA TERÖRİSTLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞ

Öte yandan, Toğuç'un terör örgütü elebaşı Murat Karayılan, terör  örgütünün sözde Rusya sorumlusu Derya Koçgiri kod isimli Naciye Çakmak ve örgütün  kuryesi Yaşar Bozan'ın da aralarında bulunduğu teröristlerle dağda çekilmiş  fotoğrafları ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığınca, 6 Ekim'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 6  ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç'un  da aralarında bulunduğu 49 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 20:07
  1. Batman
  2. PKK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hanımların büyük sorunu: Hirsutizm
    1. Hanımların büyük sorunu: Hirsutizm
    2. Şişmanlık kalp damar hastalıklarını..
    3. Şişelerin dibindeki numaraya dikkat!
    4. Hulusi Akar'ın yaptırdığı cami, Başkan..
    5. BM'den Nikki Haley açıklaması:..
    6. Bebeğin ağlamasından ne istediğini..
    7. AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    8. Karaman'da trafik kazası: 1 kişi..
    9. Çocuk parası yardımı 2019'da ne kadar..
    10. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı:..
    11. Zerdeçal deyip geçmeyin
    12. Otizimde bağırsak florasına dikkat!
    13. Davutoğlu'ndan 'Cemal Kaşıkçı'..
    14. Kaygı bozukluğu yaşayan biriyle..
    15. Memurlar Ocak 2019’da ne kadar aile..
    16. Muhteşem ikili: Sarımsak ve bal..
    17. Çocuklarda marka takıntısına dikkat!
    18. Türkiye'ye ilk kar yağdı! Kısa sürede..
    19. Faruk Demir CHP'den adaylığını açıkladı
    20. Terim'den Altay'a önce evet sonra ret
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!