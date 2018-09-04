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PKK elebaşı korktu! "Türkiye ile Rusya'nın anlaşması..."

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, Türkiye ile Rusya'nın anlaşarak YPG'yi hedef almasının yanlış bir adım olacağını söyledi.

04 Eylül 2018 Salı 12:11
PKK elebaşı korktu! "Türkiye ile Rusya'nın anlaşması..."

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye karşı operasyon an meselesi.

Operasyon öncesi Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmeler hızlandı.

Geçtiğimiz hafta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.

Bu görüşmelerin hızlanması terör örgütü PKK'da panik havasına neden oldu.

TÜRKİYE-RUSYA ORTAKLIĞI

Örgütün elebaşlarından Mustafa Karasu, Rusya'nın Türkiye ile anlaşarak YPG'ye saldırmayı planladığını ancak bunun yanlış olacağını ifade etti.

MÜNBİÇ PLANI

Karasu, Türkiye'nin Cerablus, El Bab ve Afrin'de güçlenmeye çalıştığını ifade ederek Rusya ile birlikte Münbiç planlarının yapıldığını söyledi.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 12:11
  1. PKK
  2. Rusya
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