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PKK elebaşı Duran Kalkan'dan Ekrem İmamoğlu'na destek: AK Parti ve MHP'yi yenilgiye uğratmak için...

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından olan Duran Kalkan, 23 Haziran İstanbul seçimleri için CHP'li aday Ekrem İmamoğlu'na destek vererek, "AK Parti-MHP ittifakını yenilgiye uğratmak için mücadele etmek lazım" dedi.

11 Haziran 2019 Salı 15:13
PKK elebaşı Duran Kalkan'dan Ekrem İmamoğlu'na destek: AK Parti ve MHP'yi yenilgiye uğratmak için...

 

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından olan Duran Kalkan, yaklaşan İstanbul seçimleri için CHP'li Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıkça belirtmeye devam ediyor.

Terörist Duran Kalkan, AK Parti-MHP ittifakının yenilmesi için ortak mücadele edilmesi gerektiğini de söyledi.

CHP'nin tutumunun önemli olduğunu, CHP ve müttefiklerinin sağlam durması gerektiğini dile getiren Kalkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul Seçimleri'ne yönelik düşüncelerini Bu konuda özellikle CHP'nin tutumu ve duruşu önemlidir. Gerçekten de önceden de ifade ettim. Geçmişte yaşadığımız için kuşkularımız var. Her türlü hileye karşı, örgütlü olmak, sandıkları korumak lazım. Gerçekten de kararlılıkla İstanbul'da AK Parti-MHP ittifakını yenilgiye uğratmak için mücadele etmek lazım.

İmamoğlu'na destek

Eğer CHP dik durursa, sağlam durursa bence AK Parti -MHP ittifakı yüzde 40 bile oy alamaz. Yani 31 Mart'ta aldığının üç birini, dörtte birini de kaybedebilir. Ekrem İmamoğlu, ‘demokrasi mücadelesi yürüteceğim' diyor, söylediklerini yapar ve o temelde yürürse hava onu gösteriyor, yüzde 60 alabilir. O bakımdan önemlidir.

Bir de herkes söylüyor, kendileri de belirtiyorlar, 31 Mart yerel seçimleri için “bu bir seçim değil, referandumdur, genel siyasi yönetimi belirleyecek” dediler. Şimdi 31 Mart seçimi bütün Türkiye ve Kuzey Kürdistan'daki seçimler gelip İstanbul'da düğümlendi, İstanbul seçimi sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını belirlemeyecek, Türkiye'yi bundan sonra kim yönetecek onu belirleyecek. "

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:13
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