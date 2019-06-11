0553 313 94 23

PKK destekçilerine dev operasyon! 33 gözaltı kararı

Siirt merkezli 6 ilde, başlatılan operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen 33 şahıs hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

11 Haziran 2019 Salı 12:26
PKK destekçilerine dev operasyon! 33 gözaltı kararı

Siirt Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, örgüte yardım ve yataklık ettikleri ve finans sağladıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 33 şahsa yönelik Siirt merkez ile Eruh ve Pervari ilçeleri, Antalya'nın Kepez ve Alanya ilçeleri, Mersin merkez ile Akdeniz ve Toroslar ilçeleri, Batman, Van'ın İpekyolu ilçesi ile İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerin, zanlıları yakalama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:26
  1. Batman
  2. Van
  3. Siirt
  4. İstanbul
  5. Mersin
  6. Antalya
  7. PKK operasyonları
  8. terör operasyonları
  9. Terör örgütü PKK
  10. PKK destekçileri
  11. gözaltı kararı
  12. Terörle Mücadele

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa ile yüksek standartlı demir yolu bağlantısı için imzalar atıldı
    1. Avrupa ile yüksek standartlı demir..
    2. Bariyerlere çarpan otomobil su..
    3. Suriyelilerin bayram dönüşleri başladı
    4. Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip!..
    5. Elazığ’da Dünya Çevre Haftası yürüyüşü
    6. Diş eti hastalığı şeker habercisi..
    7. Başkan Özcan kursiyerleri yalnız..
    8. Bilecik’te Şeyh Edebali Türbesi’nin..
    9. İsrailli Bakan'dan Mescid-i Aksa'ya..
    10. Pençe Harekatı sonrası harekete..
    11. Vali Demirtaş, en çok atık toplayan..
    12. Ağaçtan düştü belini kırdı
    13. Milli hentbolcular, 2020 Avrupa..
    14. Hatayspor Kulübünde olağanüstü kongre..
    15. Krize ilişkin çarpıcı açıklama!..
    16. Türkiye’de 40 bin kişiMS hastası
    17. Mızraklı: "Çocuk eksenli çalışmalar..
    18. "23 Haziran'da tek bir oyumuza halel..
    19. Aliağa Belediyesinin her ay bir kitap..
    20. Sivas’ta “Robot Şenliği”
    21. Ekmekte zehre genç “Tırpan”
    22. "Sokağın tatları" Akasya’da
    23. Bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il..
    24. 160 DTO üyesi, Barselona yolcusu
    25. "Rusya ile 100 milyar dolarlık ticaret..
    26. Vali Deniz, MUDER’i ağırladı
    27. Başkan Tuncel, Atburgazlılara verdiği..
    28. 20 dolarlık telefonlar dünyayı..
    29. Eskişehir’de şimşekli gece
    30. Medipol Başakşehir, Okan Buruk ile..
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı