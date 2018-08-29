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PKK, DAEŞ'lileri parayla serbest bıraktı

Terör örgütü PKK, alıkoyduğu bir diğer terör örgütü DAEŞ’e bağlı teröristleri, para karşılığında serbest bıraktı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:06
PKK, DAEŞ'lileri parayla serbest bıraktı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Rakka ilinin Tel Abyad ilçesinde alıkoyduğu 40 DAEŞ'li teröristi para karşılığında serbest bıraktı.

AA'nın Tel Ebyad'daki güvenilir yerel kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, YPG/PKK, 40 DAEŞ'liyle serbest kalmaları için para karşılığında anlaştı. 

Serbest kalan DAEŞ'li teröristlerin nereye gittiği henüz bilinmiyor.

Terör örgütü YPG/PKK’nın Afrin hapishanelerindeki DAEŞ'lileri, Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'na karşı savaşmaları şartıyla serbest bıraktığı daha önce AA tarafından haberleştirilmişti.

Ülkenin yaklaşık yüzde 28'ini işgal eden eden YPG/PKK, geçen sene ekim ayında da Rakka kent merkezinde kuşattığı ve sonrasında anlaşmaya vardığı DAEŞ teröristlerini şehirden tahliye etmişti.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:06
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