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"PKK da YPG de terör örgütüdür"

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdulaziz Temmo:"PKK da YPG de terör örgütüdür ve hiçbir Kürt'ü temsil etmiyorlar. Suriye'nin Kürtleri, Suriye ülkesinin bir parçasıdır ve bunların sorunları genel olarak Suriye'nin sorunlarıyla beraber Şam'da çözülmelidir"- "Türkiye Suriye Kürtlerine düşman değildir, Suriye Kürtleri de Türkiye'yi kendine düşman olarak görmemektedir. Hem Türkiye'nin hem de Suriye Kürtlerinin düşmanı ortaktır ve bu düşmanda tabii ki PKK terör örgütüdür"

23 Şubat 2019 Cumartesi 14:03
"PKK da YPG de terör örgütüdür"

MERSİN (AA) - Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası (SBKR) Başkanı Abdulaziz Temmo, "PKK da YPG de terör örgütüdür ve hiçbir Kürt'ü temsil etmiyorlar. Suriye'nin Kürtleri, Suriye ülkesinin bir parçasıdır ve bunların sorunları genel olarak Suriye'nin sorunlarıyla beraber Şam'da çözülmelidir." dedi.

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası tarafından Mersin'de bir otelde, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki siyasi ve silahlı varlığına karşı bir konferans gerçekleştirildi.

SBKR Başkanı Temmo, konferansta gazetecilere yaptığı açıklamada, bu buluşmanın Suriye'nin tüm Kürtlerini kapsadığını söyledi.

Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK'nın baskı ve zorbalıkla egemenlik kurmaya çalıştığını belirten Temmo, Suriye'deki ve diğer bölgelerdeki Kürt meselesinin gerçek manasını göstermek istediklerini aktardı.

Dünyaya mesaj vermek istediklerini anlatan Abdulaziz Temmo, şunları söyledi:

"PKK da YPG de terör örgütüdür ve hiçbir Kürt'ü temsil etmiyorlar. Suriye'nin Kürtleri, Suriye ülkesinin bir parçasıdır ve bunların sorunları genel olarak Suriye'nin sorunlarıyla beraber Şam'da çözülmelidir. Türkiye Suriye Kürtlerine düşman değildir, Suriye Kürtleri de Türkiye'yi kendine düşman olarak görmemektedir. Hem Türkiye'nin hem de Suriye Kürtlerinin düşmanı ortaktır ve bu düşmanda tabii ki PKK terör örgütüdür. Biz barışçıl bir toplumuz, barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Bölge ülkeleriyle sınırın artık istikrara kavuşmasını istiyoruz. Biz terörün her türlüsüne karşı çıkıyoruz. Her türlü teröre, hem PKK, hem DEAŞ'a karşıyız."

Temmo, bölgede ABD veya uluslararası koalisyon tarafından oluşturulacak güvenli bölgenin YPG/PKK'yı koruyacak bir bölge olmasını istemediklerini, güvenli bölgenin terör örgütlerini korumak için olmaması gerektiğini vurguladı.

- "Suriye Kürtlerine Türkiye dosttur"

ABD'nin Kandil'den gelen 7 bin PKK'lı teröristi bölgeden çıkarmasını isteyen Abdulaziz Temmo, "Kürtler birlik olmaları halinde bölgeyi koruyabilecek güçte. ABD tarafından Türkiye'nin, Suriyeli Kürtlere karşı olduğu yönünde propaganda yapılıyor. Biz biliyoruz ki Türkiye bizim dostumuz ve komşu ülkemiz. Hem Suriye halkına hem de Suriye Kürtlerine Türkiye dosttur. Türkiye ile Suriye arasında yaklaşık 900 kilometrelik bir sınır var ve bu sınırın yaklaşık 700 kilometresinde, iki tarafta da Kürtlerin yaşadığını söyleyebiliriz. Bu iki tarafın da tek bir isteği var. Halk artık bölgede istikrar istiyor." diye konuştu.

Uluslararası koalisyondan artık vaatlerini yerine getirmesini isteyen Temmo, "Artık terör örgütlerini buradan çıkarsınlar. Hangi terör örgütü olursa olsun. Biz de artık Suriyeliler olarak ülkemizin davasıyla ilgilenelim. Biz Suriyeli Kürtlerin haklarının Suriye'nin kendi içerisinde çözüme kavuşturulmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Konferansta, Suriye'deki Kürtlerin hakları görüşüldü ve YPG/PKK'nın Kürtleri temsil etmediğine dair kararlar alındı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 14:03
  1. Mersin
  2. Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası (SBKR) Başkanı Abdulaziz Temmo

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