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Korkuya kapılan YPG hadis uydurup, bildiri dağıttı: "Osmanlı geliyor"

Fırat'ın doğusunu harekat düzenleneceğinin açıklanmasının ardından korkuya kapılan PKK’lı teröristler ne yapacağını şaşırdı. Hainler dün Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’yi hedef alan tuhaf bir bildiri dağıttı. Ateis-Marksist PKK dağıttığı bildiri de "Hz. Peygamber Osmanlı’nın işgalini hadislerinde bildirmişti" diyerek uydurduğu sözde hadislerle halkı kandırmaya çalıştı.

23 Aralık 2018 Pazar 07:09
Korkuya kapılan YPG hadis uydurup, bildiri dağıttı: "Osmanlı geliyor"

Kendisine müttefik arayan YPG/PKK’lı teröristler dün de Suriye’nin kuzeyinde Osmanlı’yı ve Türkiye’yi hedef alan tuhaf bir bildiri dağıttı. ‘Osmanlı geliyor’ başlıklı bildiride Suriye’nin birikimlerinin 400 yıl boyunca Osmanlı tarafından sömürüldüğü iddia edilerek padişahın halkın tüm mal varlığına el koyduğu ileri sürüldü.

Hadis uydurdular! "Hz. Peygamber Osmanlı’nın işgalini hadislerinde bildirmişti"

Uydurma hadislere de yer verilen bildiride özetle şu saçmalıklara yer verildi: "Hz. Peygamber Osmanlı’nın işgalini hadislerinde bildirmişti. Ancak Araplar bu hadislere riayet etmedi. Ancak, bu sefer bütün halklar yeni Osmanlıcı Tayyip Erdoğan’ın öncülüğündeki işgale karşı birlikte farklılık gözetmeksizin savaşmalıdır. Gerekirse tüm cepheler boş bırakılıp yeni Osmanlıcılara ve Türk işgaline karşı işbirliği yapılmalıdır. Osmanlı hakiki hilafeti tahrip eden ve Müslüman coğrafyasını parçalayan bir güçtür."

(Yeni Şafak)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 07:09
  1. suriye
  2. pkk
  3. Osmanlı
  4. harekat
  5. Fırat'ın doğusu

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