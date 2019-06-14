0553 313 94 23

"PKK, apaçık terör örgütüdür"

- Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız: "PKK, bir muhalefet yapısı değildir. PKK, apaçık bir terör örgütüdür"

14 Haziran 2019 Cuma 11:36
"PKK, apaçık terör örgütüdür"

BAĞDAT (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, terör örgütü PKK'nın Türkiye için bir muhalefet değil apaçık bir terör örgütü olduğunu söyledi.

Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin dostu olduğunu ileri sürenlere, bizden dostluk bekleyenlere sesleniyoruz. PKK hakkında dolambaçlı ifadelere gerek yok. Açık olun. PKK, bir muhalefet yapısı değildir. PKK, apaçık bir terör örgütüdür." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Yıldız açıklamalarını, "Dost, samimi ve açıktır. Dost kalmak dileğiyle." sözleriyle tamamladı.

Sadr Hareketi Lideri Mukteda es-Sadr, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Türkiye için "muhalefet" olduğunu iddia ederek, Irak'taki terör örgütüne yönelik saldırıları kınamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:36
  1. Fatih yıldız
  2. PKK
  3. Sadr

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Akın, Sıdıklı Köyünde karne dağıtım törenine katıldı
    1. Vali Akın, Sıdıklı Köyünde karne..
    2. Edremit Belediyesi’nde Fen İşleri’ne..
    3. Önce Yaya “ projesi hayata geçiriliyor
    4. Kan bağışçılarına ödül
    5. ANALİZ - ABD yaptırımlarının..
    6. Develi’de Şölen Havasında Karne..
    7. Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na..
    8. Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri hız..
    9. Germencik Türk Burcu Yaşam Alanı..
    10. Oğuzhan Özyakup birliğine teslim oldu!
    11. Düzce’de kaldırıma taşan bitkiler..
    12. Talak hakkında bilgiler verilmelidir
    13. “Yüzde 100” bu kez Amasya’da
    14. 400 yıllık gövdesi boş meşe ağacı ilgi..
    15. Sivas’ta trafik kazası 5 yaralı
    16. Evkur Yeni Malatyaspor, Kamara için..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma'nın..
    18. Öykü Arin için imza kampanyası
    19. Bakan Selçuk'tan 'İyi tatiller' videosu
    20. Kale Gençlerbirliği ilk maçını kazandı
    21. Çin’de heyelan faciası: 1 ölü
    22. Konya'da uyuşturucu operasyonu
    23. Bakan Çavuşoğlu, AA Editör Masası'na..
    24. TED Kolejinde yıl sonu gecesi
    25. Bağcılar’da 155 bin öğrenci karne..
    26. Dünyevileşme kalpte mi yoksa kalıpta..
    27. Bolu’da, uyuşturucu haplarla yakalanan..
    28. Kayseri'deki sağanak
    29. İşitme engelli milliler Avrupa beşincisi
    30. Körfez’de sahillere bakım
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!