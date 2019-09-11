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En büyük hayali G.Saray'da oynamaktı! PKK amatör kaleciyi dağa kaçırdı

Terör örgütü PKK, 17 yaşındaki amatör kaleci Süleyman Çetinkaya'yı dağa kaçırdı. HDP Diyarbakır İl Binası önündeki eyleme katılan gözü yaşlı annesi ise sarı-kırmızılı camiadan yardım istedi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:13
En büyük hayali G.Saray'da oynamaktı! PKK amatör kaleciyi dağa kaçırdı

Çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Binası önündeki eylemi devam ediyor. Eyleme katılan gözü yaşlı annelere her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak 30 Ağustos 2019 günü dağa kaçırılan 17 yaşındaki Süleyman Çetinkaya’nın ailesi eyleme katıldı. Anne Fevziye Çetinkaya ve baba Süleyman Çetinkaya,  HDP İl Binası önünde nöbete başladı.

"Futbolcu olmak istiyordu"

TRT Kurdi ekibini evinde ağırlayan gözü yaşlı anne, oğlunun koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu, kalecilik yaptığını, futbolcu olmak istediğini söyledi. Oğlunun aniden ortadan kaybolduğunu belirten anne Çetinkaya şunları söyledi: “Biz fakir bir aileyiz. Oğlumuza ayakkabı alacak paramız yoktu. Kaleciydi, top oynuyordu. Eldiven istemişti, onu bile alamamıştık. Oğlumu dağa kaçırdılar. O koyu bir Galatasaraylıydı. En büyük hayali kaleci olup, Galatasaray’da oynamaktı. Terörle, teröristle işi olmazdı. Oğlumu kaçırdılar, kandırdılar, götürdüler. Çocuğumun bulunmasını istiyorum,  onu geri getirsinler. Onun en sevdiği şey Galatasaraydı, Galatasaray camiasına sesleniyorum. O sizden biriydi. Sizin bir evladınızdı. Onu dağa kaçırdılar, lütfen sesimizi duyun, bize destek olun, oğlumu birlikte kurtaralım.”

Anne ve babası çocuklarının bulunması için şimdi HDP Diyarbakır binasının önünde nöbet tutuyorlar. Gözü yaşlı anne, her gün oğlunun giydiği Galatasaray formasına sarılıp, gözyaşı döküyor.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:13
  1. Diyarbakır
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  5. Süleyman Çetinkaya
  6. Fevziye Çetinkaya

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  • KELEŞ1453KELEŞ145359 dk önce
    Allah yar ve yardımcınız olsun annelerimize kahrolasıcalar nerde masum çocuk varsa dağa kaçırıyorlar Rabbim beter olun inşallah.

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