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PKK Almanya'da Kur’an kursu yaktı

Batının beslediği terör örgütü PKK/YPG’nin Türk ve İslam düşmanlığı bitmiyor... Örgüt yandaşları Berlin’de Kur’an kursu olarak hizmet veren Türk Eğitim Derneği’ne taşlarla saldırıp, binayı ateşe verdi. Yangın çevredekiler tarafından söndürülürken, PKK’lılar kaldırıma “Afrin için başkaldırın” diye yazıp kaçtı.

21 Eylül 2018 Cuma 11:10
PKK Almanya'da Kur’an kursu yaktı

Amerika ve Avrupalı ülkelerin, Türkiye, Suriye ve Irak’ta maşa olarak kullanıp besledikleri terör örgütü PKK/YPG’nin İslam düşmanlığı sürüyor... Almanya’nın yaptıkları onlarca saldırıya rağmen tutuklamadığı teröristler önceki gece yarısı yine saldırdı. Başkent Berlin’de Türklerin yoğun olduğu yaşadığı Neukölln ilçesinde PKK terör örgütü yandaşları, Türklere ait Kur’an kursu olarak hizmet veren bir derneğe taşlarla saldırıp binayı ateşe verdi. Yangın çevredekiler tarafından söndürülürken, camları kırılan kursun önündeki yaya kaldırımına da “Afrin için başkaldırın” ifadeleri yazıldı.

Saldırıya uğrayan Berlin Türk Eğitim Derneği Başkanı Rüştü Kam, polisin olaya ilişkin erken saatlerde kendisini aradığını, derneğin taşlandığını, ateşe verildiğini ve yangının komşular tarafından söndürüldüğünü söylediğini aktardı.

ALMAN POLİSİNE ÇAĞRI

Alman güvenlik güçlerine çağrıda bulunan Kam, “Almanya’da yaşadığımız için Alman güvenlik güçleri güvenliğimizi korumakla görevlidir. Bu ilk defa olmuyor. Fazla olmaya başladı Türklere yönelik saldılar. Arzumuz ve isteğimiz yasal haklarımızın en iyi şekilde güvence altına alınması ve korunmasıdır. Bunu istiyoruz Alman polisinden” diye konuştu.

Daha önce saldırı düzenleyip bunu kayda alan ve ardından kendi internet sitelerinden yayınlayan PKK yandaşlarının bile tutuklanmadığını belirten gurbetçiler ise Alman polisinin bu saldırının faillerini de yakalamayacağını ifade ettiler.

KONSOLOSTAN ZİYARET

Bu arada; hain saldırı sonrası dün sabah Türkiye’nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, kundaklanan Türk Eğitim Derneğini ziyaret etti. Çelik, “Almanya genelinde ve Berlin’de yılbaşından beri 30’dan fazla benzer olay yaşadık. Camilerimizin yakılmasını bile yaşadık” dedi. Alman yetkilileri defalarca uyardıklarını belirten Çelik, teröristlere ayrım yapmadan yaklaşılması gerektiğini söyledi.    

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 11:10
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