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ABD ve Fransa eğitim veriyor! PKK Afrin için ordu hazırlıyor

ABD'nin desteğiyle Suriye'de kuzey sınırı boyunca terör devleti oluşturmak isteyen PKK, 1 yıl önce TSK ve ÖSO’nun kurtardığı Afrin için ordu hazırlıyor. Aynel Arab'ta 2 bin teröriste Fransız ve ABD’li uzmanlar tarafından eğitim verildiği belirtildi. Örgüt, sözde ordunun 3 ay içerisinde 15 bin kişiye ulaşmasını istiyor.

19 Mart 2019 Salı 07:20
ABD ve Fransa eğitim veriyor! PKK Afrin için ordu hazırlıyor

Terör örgütü PKK, TSK ve ÖSO birliklerinin geçtiğimiz yıl 18 Mart’ta zaferini ilan ettiği Afrin için özel ordu hazırlıyor. Aynel Arab ilçesinde başlayan eğitim kapsamında 2 bin militan eğitim gördü. Kampta eğitmenler arasında Fransız ve ABD’li uzmanlarda yer alıyor. Tüm giderleri de koalisyon tarafından karşılanan eğitim faaliyetleri kapsamında klasik askeri eğitim yanında dinleme, sızma, kamuflaj, uçaksavar, tanksavar, kontrespiyonaj ve insansız hava araçları konusunda eğitimler veriliyor.

Afrinliler seçiliyor

Kamp sözde DEAŞ karşıtı koalisyonun üst düzey yöneticileri tarafından da 2 kez ziyaret edildi. Örgütün sözde yöneticilerinden Mustafa Muhammed, bundan sonraki ilk hedeflerinin Afrin olduğunu ve bu kapsamda yeni bir birlik hazırladıklarını açıkladı. PKK’nın Afrin için oluşturulan birliğin sayısını 3 ay içerisinde 15 bine çıkarmayı hedeflediği ifade ediliyor. Eğitim verilenler arasında Afrin kökenlilerin olması için özel önem veriliyor. PKK propagandası ile Tel Rıfat bölgesine göç eden çok sayıda Afrinli aileden yalan propaganda yolu ile çocukları alınarak terör ordusuna dahil edilmeye çalışılıyor.

300 DEAŞ’lı eğitildi

PKK’nın Afrin için hazırladığı terör ordusuna DEAŞ militanları da destek verecek. İntihar eylemcileri, mayın ve patlayıcı uzmanlarına ek olarak özel eğitimli DEAŞ’lı sabotaj timi de PKK için farklı kamplarda ve Afrin için eğitim görüyor. Rakka’ya bağlı Tabka ilçesi Mahmutlu mıntıkası ve Münbiç-Set Tişrin’de Afrin için eğitilen DEAŞ’lı sayısının ise 300’ü aştığı bildiriliyor. Afrin bölgesinde var olan hücre yapılanmalarla bombalı eylemlerini sürdüren PKK, yeni dönemde sızma ve cephe savaşlarına girme planı yapıyor. Terör örgütü, Halep üzerinden Bas el Haya, Meryemiyn, Akibe ve Anneb bölgelerine gönderilecek özel eğitimli militanlarla TSK ve ÖSO birliklerine yönelik kapsamlı baskınlar yapmayı hedefliyor.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 07:20
  1. fransa
  2. abd
  3. PKK
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  • Osmanlı tokadı Osmanlı tokadı 37 dk önce
    İyi bizi yormayın topunuz gelin manzarası güzel mi olsun. Gömecek yerimiz çok it sürüleri...

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