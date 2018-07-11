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Pizzaya tüküren kurye hakkında yeni gelişme!

Pizza dağıtımı yapan motosikletli kurye Burak S.'in, apartmanda açtığı kutudaki pizzaya tükürüp, bu anları cep telefonunun kamerasıyla kayda almasından sonrada müşteriye teslim etmesiyle ilgili Tüketici Mahkemesi'ndeki dava sürerken, Ağır Ceza Mahkemesi'nde de Burak S. hakkında, 2 ayrı suçtan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 18:37
Pizzaya tüküren kurye hakkında yeni gelişme!

Olay, 24 Aralık 2017 tarihinde meydana geldi. Motosikletle servis yapan ve başında kask bulunan Burak S. adlı kurye, girdiği apartmanda elindeki kutuyu açıp, içindeki pizzaya tükürdü. Apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kurye Burak S.'nin, pizzaya tükürme anını cep telefonu kamerasıyla çektiği görüldü. Burak S., daha sonra merdivenlerden 5'inci kata çıkıp, tükürdüğü pizzayı siparişi veren Hüseyin Alyüz'e teslim etti. Apartman sahibinin yeğeni Ç.E.'nin, kuryenin pizzaya tükürmesini güvenlik kamerası kayıtlarında görmesi ve durumu Alyüz'e bildirmesinin ardından olay yargıya taşındı. Kurye Burak S.'nin ise işine son verildi. Burak S.'nin, aynı iş yerinde çalışan genç kıza telefonla sipariş verirken, tartıştığı Hüseyin Alyüz'e sinirlenip, pizzasına tükürdüğü, bu anı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, 'Senin intikamını aldım' notuyla genç kıza gönderdiği öne sürüldü. Burak. S., suçlamaları kabul etmeyip, pizza üzerindeki tozları temizlemek için üflediğini iddia etti. 

DURUŞMA 14 KASIM'A ERTELENDİ

Pizza siparişi veren Hüseyin Alyüz'ün şikayeti üzerine Burak S. ve pizza şirketi hakkında Eskişehir Ticaret Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Alyüz ile avukatı ve pizza şirketinin avukatları katıldı. Kurye Burak S.'nin katılmadığı duruşmada tanıklar dinlendi. Tanıklardan Ç.E., kuryenin, pizzaya tükürdüğünü apartmanın güvenlik kamerasında gördüğünü söyledi. Duruşma, 14 Kasım'a ertelendi.

18 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Öte yandan Hüseyin Alyüz hakkındaki 'şantaj' ve 'örgütlü dolandırıcılık' suçlamasıyla ilgili savcılıkça takipsizlik kararı verildiği belirtildi. Pizzaya tükürdüğü öne sürülen Burak S. hakkında, Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek'ten 2 yıldan 15 yıla kadar, 'mala zarar vermek' suçundan da 4 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı bildirildi. Davanın ilk duruşmasının görülmesine ilerleyen günlerde başlanacağı ve Burak S.'nin bu davada tutuksuz yargılanacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 18:37
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YORUM YAZ

  • Ali VeliAli Veli21 sa önce
    Toplantiya giden yoneticilerimiz sunu aciklayabilir mi?Feto ve pkk yi destekleyen (5 bin tir silah gonderen ve kacaklari ozel korumalarla himaye eden) bu kuffar ordusu bize nasil “destek” olacak?Yeni MEB bakanimizdan arzum:Egitim sadece test sonucu degildir. Kaldi ki bunda da basari yok. Ya cok net yapan narsist/otistik tip, yada ortaokul duzeyinde genel algi/bilgi/kulture sahip universite mezunu yetistiriyoruz.Egitim iyi insan, durust vatandas yetistirmeye agirlik vermeli.Universite sayisi azaltilmali. Bos mezun yetistirmek icin egitim masrafi yapilmamali? Rektorlere sorunuz. Cocugunuz yoneticisi oldugu universiteyi kazansa mutlu olur musunuz? Cevap hayir ise o universiti lag ediniz.Kolay gelsin. Basarilar dilerim.
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