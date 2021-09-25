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Korona Virüs Pizzanın yanında bir doz korona aşısı
Korona Virüs

Pizzanın yanında bir doz korona aşısı

Yeni Zelanda’da hükümet yüzde 90’lık aşı hedefine ulaşabilmek için fast food şirketleriyle görüşmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 19:58:00 -
Pizzanın yanında bir doz korona aşısı

Hükümet fast food düzeltmesiyle Kovid-19 aşılama hızını arttırmayı amaçlıyor. Hükümet, müşteriler siparişlerini alabilmek için sırada beklerken Biontech aşıları uygulama konusunda büyük fast food şirketleriyle görüşüyor.

Başbakan yardımcısı Grant Robertson “Sadece insanların bulunduğu yere ulaşmak istiyoruz” dedi. Aşı vurulduktan sonra 20 dakika beklenmesi gereği konusunda hükümet neler yapılabileceğini tartışıyor. Hükümet fast food zincirlerinin yanısıra insanların sıklıkla gittikleri yerlerle ilgili de değerlendirmeler yapıyor. Başbakan Jacinda Ardern, son 18 ay içinde Yeni Zelanda’nın dünyadaki en düşük hastaneye yatış ve ölüm oranlarına sahip olduğunu ve neredeyse diğer tüm ülkelerden daha az kısıtlamalarla süreci yürüttüğünü vurguladı.

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