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PİY’e dikkat çekmek için balon uçurdular

SAMSUN (İHA) – Samsun’da primer immün yetmezliğe (PİY) dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

02 Mayıs 2019 Perşembe 15:39
PİY’e dikkat çekmek için balon uçurdular

SAMSUN (İHA) – Samsun’da primer immün yetmezliğe (PİY) dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.


Özellikle çocukların hayatını kabusa çeviren PİY zor teşhis ediliyor. Hastalıkta erken tanı etkin tedaviyi sağlayıp hayat kurtarıyor. VM Medical Park Samsun Hastanesi 22-29 Nisan Dünya Primer İmmün Yetmezlik Haftası’nda farkındalık oluşturmak için renkli bir etkinlik düzenledi.


Bağışıklık sisteminin yetersiz kaldığı durumlarda vücuda giren herhangi bir mikroba karşı yeterli savaş verilememesi sonucu, ‘immün sistem yetmezliği’ olarak adlandırılan hastalıklar ortaya çıkıyor. Yaklaşık 300 farklı hastalığı içeren bir hastalık grubu olan PİY zor teşhis ediliyor. Dünyada yaklaşık 10 milyon kişide immün yetmezlik olduğu düşünülüyor. Hastalığa dikkat çekmek için yapılan etkinliğe katılan hekimler, hastane personeli, yönetim kadrosu ve misafirler, hastane önünden balon uçurdu.


VM Medical Park Samsun Hastanesi Alerji ve İmmünoloji Kliniği’nden Doç. Dr. Mehtap Kılıç yaptığı konuşmada, “Bugün burada bağışıklık sistemi hastalıklarının erken tanı ve etkin tedavisine dikkat çekmek için beraberiz. Büyük kısmının genetik olarak meydana geldiği ve sıklıkla tekrarlayan enfeksiyonlar veya büyümede, kilo alımında duraksama olarak kendini gösterdiği bu rahatsızlıkların erken tanınması çok önemlidir. Gerekli koruyucuların zamanında başlanması, özellikle kemik iliği nakli gereken hastaların belirlenmesi etkin tedavi için son derece önemlidir. Bazen çok da önemsenmeyen sık antibiyotik gereksinimleri, özellikle damardan tedavi, hastanede yatış gereksinimi olan enfeksiyonlar, tekrarlayan sinüzit ve orta kulak enfeksiyonları, mantar enfeksiyonları (sık pamukçuk gibi) böyle bir hastalığın habercisi olabilir. Bu konuda duyarlı olmak hepimizin görevidir. Hep birlikte gökyüzüne uçurduğumuz her bir balon, erken tanı ve etkin tedaviye ulaşabilen hastaları temsil ediyor” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 15:39
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