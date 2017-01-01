Piyasaya yabancı morali

Türkiye İstatistik Kurumu verilere göre; Temmuz ayı itibarıyla yabancılara satılan konut adedi yüzde 65’lik artışla 2 bin 858 olarak kaydedildi. Ocak-Temmuz dönemini kapsayan 7 aydaki satış ise yüzde 29.6’lık artışla 14 bin 674’e yükseldi.

DOLARIN DEĞERLENMESİ ONLARA YARADI

Döviz kurlarında son haftalarda yaşanan aşırı dalgalanma en çok Türkiye’den mülk sahibi olmak isteyen yabancı yatırımcılara yaradı. Süreci fırsata çeviren yatırımcılar son bir haftada TL’ye dönüş yaparak, elde ettikleri yüzde 20 civarındaki kazancı mülk alarak daha da yükselmeyi tercih ettiler. Uzmanlar, önümüzdeki ay açıklanacak ağustos ayı verilerinde bunun bariz olarak görüleceğini dile getiriyor.

RADARLARINI AÇTILAR

TÜİK verilerine göre bu yılın ilk yarısında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.1 artışla 11 bin 816 adede ulaştı. Yılın kalanında da bu ilginin devam etmesi durumunda, yabancıya konut satış rakamının 25 bini aşıp bu alanda yeni bir rekor kırılması bekleniyor. Uzmanlar ise bu rakamların Türkiye’nin potansiyelini yansıtmadığı kanaatinde.

Dünya geneline bakıldığında OECD ülkeleri içinde en fazla konut satışını gerçekleştiren ülke olan ABD’de geçtiğimiz yıl satışı yapılan konutların 284 bin adedini yabancılar aldı. ABD, bu yolla 153 milyar dolar kazandı. İspanya’da geçen yıl yabancılara satılan konut sayısı ise 50 bin adet civarında oldu. Bu da her dokuz konuttan birinin yabancıya satıldığı anlamına geliyor.

İngiltere’de de bu oran çok benzer seviyelerde. Türkiye’de ise her 65 konuttan sadece birinin satışı yabancılara yapılıyor. Elde edilen gelir ise 4.6 milyar dolar. Sektör temsilcileri ise bu rakamın hükümetin desteği ve Türkiye’nin etkin tanıtımı ile 10 milyar dolara çıkarılabileceği görüşünü savunuyor.

İKİNCİ ÇEYREKTE ARTIŞ YÜZDE 12,6

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin (GYODER), GYODER Gösterge 2018-2. Çeyrek Raporu’na göre 2018 yılı ikinci çeyreğinde konut satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,6’lık bir artış göstererek 342 bin 155 adet olarak gerçekleşti. Bunda yabancıların da rolü oldu.