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Piyasaya sahte para sürmek isteyen şahıs yakayı ele verdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde piyasaya sahte para sürmek isteyen şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

19 Şubat 2019 Salı 14:31
Piyasaya sahte para sürmek isteyen şahıs yakayı ele verdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde piyasaya sahte para sürmek isteyen şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahsın evinde 5 bin 250 TL sahte para ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi’nde A.Y. isimli bir şahsın piyasaya sahte para süreceği ihbarını alan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili yapılan incelemeler sonrasında ekipler tarafından şahsın evine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda A.Y. isimli şahıs gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 10 adet 200 TL, 32 adet 100 TL ve 1 adet 50 TL’lik banknot olmak üzere toplam 5 bin 250 TL sahte para ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:31
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