0553 313 94 23

Piyasaya sahte para süren 2 kişi yakalandı

Niğde’de 6 bin 150 lira sahte para ve bir dolar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

30 Temmuz 2019 Salı 14:58
Piyasaya sahte para süren 2 kişi yakalandı

Niğde’de 6 bin 150 lira sahte para ve bir dolar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "parada sahtecilik" ihbarı üzerine fiziki takibe aldığı aracı, Altunhisar ilçesinde durdurdu.


Ekipler, araçta yaptığı aramada, 29 adet 50, 47 adet ise 100 liralık sahte banknot ele geçirdi, ayrıca aramalarda bir dolar da bulundu.


Alışveriş yaparak sahte paraları ellerinden çıkarmaya çalıştıkları tespit edilen Y.A. ve O.F, gözaltına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hem pratik hem leziz! İşte, tam kıvamında karamel sos tarifi
    1. Hem pratik hem leziz! İşte, tam..
    2. Adıyaman’da 'üç katlı mağara' bulundu!
    3. Arkeolog Hayat Erkanal son yolculuğuna..
    4. Başkan Osman Zolan gelecek 5 yılı..
    5. Başkan Kılıç’tan ‘Hoş geldin Bebek’..
    6. Aksaray’da içme suyu kontrolleri..
    7. Bebeğini öldürdüğü iddia edilen..
    8. "Fırat'ın doğusuna askeri harekat..
    9. Bankacılık sektörünün aktif toplamı 6..
    10. Avrupa Birliği (AB) Projesi ile..
    11. Polis teşkilatından sosyal sorumluluk..
    12. Sarıkamış Belediyesinden çevre..
    13. Çukurova Racing Takımı hedefini daha..
    14. MEB Türkiye'nin 'eğitim haritasını'..
    15. Çavuşoğlu: “İdlib’deki çatışmaların..
    16. Beyazgül personelleri denetledi
    17. Alacak verecek davası kanlı bitti
    18. Amazon.com.tr'den "Yaz Alışveriş..
    19. Şişli’deki silahlı saldırının güvenlik..
    20. Gümüşhane-Bayburt havalimanında..
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!